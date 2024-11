Storica marca spagnola Ebro rinasce da Jv con cinese Chery

Come era stato annunciato nel marzo del 2023, , è diventata una realtà operativa la collaborazione tra la spagnola Ebro, azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli, e la cinese Chery produttore leader di automobili.

Nello stabilimento della Zona Franca di Barcellona (in prossimità dell'area portuale) e che in precedenza era di proprietà della Nissan, è infatti iniziata la produzione del primo modello Ebro-Chery, il suv s700 a cui seguirà nelle prossime settimane il modello s800.

A celebrare questa importante tappa nell'impianto di Barcellona sono intervenuti il presidente della Generalitat della Catalogna, Salvador Illa; il ministro dell'Industria e del Turismo Jordi Hereu; i consiglieri della Generalitat de Catalunya per la presidenza Albert Dalmau, per il commercio e l'Industria Miquel Samper, per i rapporto con l'Unione Europea e l'azione esterna Jaume Duch e infine per l' economia e il lavoro Alicia Romero.

Presenti a Zona Franca anche il presidente del comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo Cinese Zhao Leji; l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Spagna Yao Jing e l'ambasciatore di Spagna in Cina.

Insieme ai rappresentanti istituzionali, hanno festeggiato l'avvio della produzione Rafael Ruiz presidente di Ev Motors; Pedro Calef presidente di Ebro; Tongyue Yin presidente di Chery Automobile e Guibin Zhang presidente di Chery International.

Il lancio dei nuovi suv s700 e s800 coincide con il 70mo anniversario dello storico marchio spagnolo - nato appunto nel 1954 - e che ora rinasce nella Jv con Chery.

La produzione avverrà in due fasi. Nella prima i veicoli verranno solo assemblati in fabbrica mentre, a partire dal prossimo anno, i processi di saldatura, verniciatura e assemblaggio completo verranno incorporati nelle attività a Zona Franca.

L'accordo - ricorda la nota delle aziende - prevede la creazione di due joint venture: in primo luogo la cosiddetta Ebro Suv partecipata in maggioranza da Ev Motors, finalizzata alla commercializzazione e post-vendita dei suv con il marchio Ebro nel mercato spagnolo e successivamente anche in altri Paesi.

L'altro è relativo all'investimento di Chery nello stabilimento di Zona Franca, di proprietà maggioritaria di Ev Motors. Avrà lo scopo di produrre i modelli delle due Case automobilistiche. E' anche allo studio la creazione di un centro comune di ricerca e sviluppo a Barcellona, simile a quello che Chery ha a Francoforte (Germania) insieme ad altri quattro sparsi in tutto il mondo.

Ebro, che faceva parte della Motor Ibérica, fu fondata nel 1954 per costruire su licenza il r. Tra gli Anni '60 e gli Anni '70 la sua produzione si era allargata a quattro veicoli lcon i marchi Fadisa, (furgoni Alfa Romeo), Aisa (camion Avia), Siata (minivan derivati da automobili) e Viasa (veicoli commerciali 4x4 su base Jeep),



Riproduzione riservata © Copyright ANSA