Anche per Audi Q5 Sportback i vantaggi della piattaforma PPC

A poche ore dal debutto della nuova A5 in versione berlina e Avant, Audi alza il sipario sul suv coupé Q5 Sportback che porta nel segmento (uno dei più importanti per la Casa dei Quattro Anelli) lo stesso importante pacchetto di innovazioni lanciato con A5.

Come questo modello, anche Q5 utilizza infatti la nuova piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata ai modelli con motore termico anteriore longitudinale.

Questo permette di sfruttare la tecnologia mild-hybrid Mhev Plus a 48 Volt, cioè un tipo di elettrificazione che permette di supportare il motore ICE - riducendo consumi ed emissioni e contribuendo ad ottimizzare la trazione - senza il ricorso a una pesante batteria.

La tecnologia Mhev Plus 48 Volt, che a differenza della A5 viene proposta con tutti i motori turbodiesel e benzina, sfrutta infatti una batteria dedicata da 1,7 kWh, ma che grazie alla tensione a 48 Volt offre un superiore livello di elettrificazione.





In marcia il sistema ibrido 48 Volt contribuisce con una potenza supplementare sino a 24 Cv e con 230 Nm di coppia massima, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell'energia che raggiunge i 25 kW di potenza (prerogativa questa che rende possibile la frenata elettro-idraulica).

Si tratta di una soluzione che deriva dai modelli elettrici e ibridi plug-in di Audi e che permette di gestire gran parte delle frenate e dei rallentamenti nel traffico attraverso il motore elettrico Per le decelerazioni di media ed elevata intensità, residuali intervengono assieme il sistema PTG e i freni a disco, oppure - come nel caso della frenata d'emergenza - il solo impianto idraulico.

Inoltre Audi Q5 Sportback porta al debutto nei modelli termici - come nella A5 - l'architettura elettronica E3 1.2, introdotta con l'elettrica Q6 e-Tron. Una soluzione che costituisce uno dei pilastri della seconda generazione del suv coupé dei Quattro Anelli e che fa crescere l'impiego dell'auto e l'interfaccia uomo-macchina in nuove dimensioni digitali di eccellenza.

L'architettura elettronica E3 1.2, sottolinea l'azienda, si basa su cinque piattaforme informatiche che controllano tutte le funzioni del veicolo. Una soluzione che si contraddistingue per l'elevata velocità di calcolo e che ha permesso di moltiplicare il numero dei display e la loro risoluzione.

La gamma della seconda generazione del suv coupé Q5 Sportback propone motori turbo benzina 2.0 TFSI da 204 Cv - sia con trazione anteriore che integrale Quattro Ultra - e unità a gasolio 2.0 TDI da 204 Cv, in questo caso solo accoppiate alla trazione integrale Quattro Ultra. Per il modello di punta SQ5 Sportback è stato invece scelto un V6 3.0 utrbo benzina TFSI da 367 Cv, che garantisce prestazioni davvero elevate.

Audi ha precisato, al momento del lancio, che successivamente a queste motorizzazioni ICE Mhev, arriveranno anche due varianti plug-in proposte in due livelli di potenza.

L' evoluzione di Q5 Sportback si percepisce anche a vettura ferma, osservando i riuscìti cambiamenti nell'estetica. La silhouette è progressiva ma più dinamica e, grazie alle dimensioni leggermente cresciute, propone un look a terra più importante. Audi Q5 Sportback si distingue per un design più sportivo rispetto al precedente modello.

La vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente, mentre il frontale è dominato dall'ampio single frame - in posizione rialzata rispetto alla prima generazione - con struttura tridimensionale a nido d'ape. Il frontale è fiancheggiato da prese d'aria verticali (che sono funzionali) e dominato dalla presenza di fari affilati e scolpiti.

Caratteristica la grande presa d'aria sotto il single frame che ospita i sensori. Agli sbalzi corti e al passo lungo si accompagna la pulizia delle linee in coda, contraddistinta dalla fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici, dai montanti posteriori fortemente inclinati e dal profilo arcuato del tetto.

Grazie alle modifiche rese possibili dalla nuova piattaforma PPC la seconda generazione di Q5 Sportback vanta una capacità di carico fino a 515 litri (470 litri nella SQ5) un valore che cresce - - quando la fila di sedili posteriori è abbassata - fino a 1.415 litri (1.388 litri nella SQ5).

Come nella nuova A5, anche l'interno di Q5 Sportback mostra una nuova plancia caratterizzata dal raffinato 'softwrap' (il rivestimento morbido al tatto) e dall'innovativo Audi Digital Stage che a seconda delle versioni propone anche un terzo display da 10,9 pollici. dedicato al passeggero.



