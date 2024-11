EMC Sette apre il nuovo corso di Eurasia Motor Company

La famiglia EMC si allarga con l'arrivo di Sette, il nuovo SUV di grandi dimensioni pensato per essere completamente accessoriato e soddisfare le esigenze nell'uso quotidiano come nei lunghi spostamenti.



EMC Sette rappresenta l'ammiraglia della gamma EMC e può contare su misure che parlano di 4535 mm di lunghezza, 1845 mm di larghezza e di 1725 mm in quanto ad altezza. Il nome del modello segue il processo di renaming voluto da Eurasia Motor Company nel corso del 2024.

In quanto a design sulla parte frontale, la griglia ad 'ali di farfalla', ottenuta attraverso un processo di stampaggio parametrico per un effetto visivo più ampio e di impatto, punta ad uno stile moderno e sportivo, sottolineato dai fari Streamlight a LED anteriori.

A completare il look esterno dell'auto ci pensanoi fari Starry Eye posteriori e le ruote in lega da 18". L'interno di EMC Sette è invece realizzato come unico grande spazio destinato al comfort e all'abitabilità, tra abbinamenti cromatici e dettagli di qualità percepibile all'occhio.

Il baule può contenere sino a 1200 litri una volta abbassati i sedili posteriori, mentre il comfort della cabina può contare anche su una rumorosità contenuta e rilevata in 38,5 dB. Il cruscotto soft-touch alterna rivestimenti in pelle e in plastica morbida e presenta un triplo schermo mobile LCD ad alta risoluzione.

Al capitolo sicurezza, i tanti chilometri di test rigorosi compiuti hanno promosso la gabbia di sicurezza ad alta resistenza da 1200 Mpa, così come il sistema frenante. La percentuale di acciaio ad alta resistenza della struttura dell'auto arriva fino al 55%, mentre la rigidità torsionale della carrozzeria raggiunge i 15.000 Nm/grado.

Sotto al cofano, EMC Sette è dotata di un propulsore 1.5T GDI turbocompresso con trasmissione 7DCT di nuova generazione. Il consumo di carburante si stabilizza a 7 litri per 100 km grazie a una tecnologia di risparmio carburante ad alta efficienza, a una funzionalità termica ottimizzata e a un sistema di controllo dell'olio perfezionato.

EMC Sette sarà disponibile a partire da febbraio al prezzo Iva inclusa di 24.800 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA