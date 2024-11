VinFast VF9, offensiva in Usa sfruttando stile made in Italy

Il costruttore vietnamita VinFast, noto in Italia per aver fatto progettare lo stile delle proprie auto elettriche a Pininfarina e Torino Design, rafforza orala presenza nel mercato (strategico per la sua crescita) degli Stati Uniti con un nuovo modello 'su misura' per le esigenze di quegli automobilisti.

Lo fa con il suv a 7 posti VF9 che i media nordamericani definiscono un potenziale concorrente del Kia EV9 e del futuro suv Cadillac Vistiq. E con una campagna commerciale molto aggressiva visto che in Usa i prezzo partire da 69.800 dollari per la versione base Eco, cioè circa 12.000 dollari in meno rispetto a quanto annunciato in precedenza dall'azienda, VinFast VF9 è dotato di un pacco batteria 'importante' da 123 kWh che fornisce fino a 531 km di autonomia per l'allestimento Eco e 468 km per il Plus. Questo soprattutto per il fatto di montare cerchi da 21 pollici anziché 20 del modello d'ingresso.

Utilizzando un caricabatterie rapido CC, la batteria del VF9 si ricarica dal 10% al 70% in 35 minuti.

Entrambi gli allestimenti sono dotati di un doppio motore, e quindi con una configurazione a trazione integrale. La potenza complessiva è di 402 Cv e 620 Nm di coppia. Le sospensione prevedono davanti un doppio braccio oscillante mentre il retrotreno è un multi-link con molle ad aria.

Il pacchetto di sicurezza standard include gli Adas per l'avviso di abbandono della corsia, il mantenimento della corsia e l'assistenza al centraggio della corsia, il cruise control adattivo, l'adattamento intelligente della velocità, l'avviso di collisione frontale, l'avviso di traffico trasversale posteriore e altro ancora.

Il VF9, prodotta in Vietnam, gode di una garanzia di 10 anni e 200mila km mentre il pacco batteria è coperto da una garanzia di 10 anni a chilometraggio illimitato.



