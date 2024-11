Porte aperte nel weekend alla scoperta di Kia EV3

Dopo gli EV3 Premiere Events che si sono tenuti negli ultimi mesi presso i dealer italiani per scoprire la vettura in esclusiva, ora Kia EV3 farà il proprio debutto con il weekend di porte aperte nelle concessionarie sabato 23 e domenica 24 novembre.

Durante le due giornate sarà possibile scoprire e provare il nuovo SUV compatto 100% elettrico di Kia presso tutta la rete di concessionari del brand in Italia. L'occasione sarà anche quella per provare a vincere esperienze esclusive. Grazie al concorso 'Kia EV3 L'elettrico su misura', sarà infatti possibile provare a vincere un'esperienza di un anno a bordo di EV3 con Kia Flex, oppure un viaggio esclusivo per due persone agli Australian Open 2025.

Dal 23 al 30 novembre 2024 sarà possibile partecipare al concorso recandosi in concessionaria e registrandosi. Kia EV3, tra le sette finaliste del premio Car of the Year 2025, arriva sul mercato forte di un'autonomia di 605 km, un design innovativo, spaziosità a bordo, un infotainment all'avanguardia e sistemi di sicurezza di ultimo livello.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA