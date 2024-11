Kia al Los Angeles Auto Show con il Suv EV9 GT

In occasione del Los Angeles Auto Show, Kia ha presentato il Suv EV9 GT, che è spinto da 2 motori elettrici, vanta una potenza complessiva di 501 CV, e scatta da 0 a 96 km/h in 4,3 secondi, nonostante sia una vettura dalla mole importante e con un abitacolo generoso in cui sono presenti 3 file di sedili.

Dotato di sospensioni a controllo elettronico, esteticamente si contraddistingue per gli elementi di design unici, anche funzionali, come le pinze dei freni anteriori verdi con il logo GT, a corredo di un impianto frenante potenziato, e per i cerchi da 21 pollici.



L'abitacolo, sottolinea la sportività del modello con accenti verdi, tra cui quello sul pulsante che attiva la modalità GT, per rendere l'auto più reattiva. Non mancano dei sedili rinforzati, mentre il logo GT è presente sui poggiatesta delle sedute anteriori.

Tra i dispositivi presenti a bordo spicca il Virtual Gear Shift, che simula l'esperienza di un cambio tradizionale e consente di utilizzare anche le palette sul volante per cambiare manualmente, mentre l'Active Sound replica il suono dei passaggi "virtuali" da una marcia all'altra. Completa il quadro, il differenziale autobloccante elettronico che aiuta la dinamica in curva.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA