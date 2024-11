Cinese NIO si prepara a lanciare Firefly, marca anti-Mini

Dopo aver annunciato il programma del suo terzo marchio già nel 2023, la cinese NIO - Casa specializzata in auto elettriche premium - ha portato ufficialmente al debutto in occasione del Guangzhou Auto Show il brand Firefly che punta al segmento delle compatte di fascia alta.

Con Firefly, che affianca Onvo, il marchio mainstream incentrato sulla famiglia, NIO mira ad ampliare il proprio portafoglio di modelli Nev (New energy) e ad aumentare le vendite probabilmente anche in Europa.

La strategia, secondo alcuni media cinesi vicini all'azienda, è quella di far svolgere a Firefly un ruolo simile a ciò che rappresenta Mini per il Gruppo Bmw, puntando dunque ad un pubblico di nicchia ma interessato a modelli compatti premium.

La presentazione del primo modello con marchio Firefly è stata fissata ufficialmente al NIO Day 2024 in programma per il prossimo 21 dicembre.

Dovrebbe trattarsi (come era stato mostrato nel 2023) del modello programmato per la consegna nella prima metà del 2025.

Come viene ipotizzato da molti media specializzati, questa nuova compatta elettrica potrebbe far incrementare drasticamente le immatricolazioni del Gruppo anche nei Paesi di esportazione, visto che si parla di un prezzo inferiore ai 20mila euro.

