Lexus ES, evolve ma per il momento solo in Cina

Anche Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, si unisce all'elenco (ormai lungo) delle Case automobilistiche che progettano modelli specifici per il mercato cinese o adeguano pesantemente quelli esistenti.

Lo dimostra con l'edizione rinnovata della ES che è stata svelata in occasione del Guangzhou Auto Show.

Nonostante il grande interesse in quel mercato per i modelli elettrici, va subito detto che della nuova Lexus ES non è prevista una versione 100% a batteria. La gamma è infatti composta esclusivamente dalla ES 200 con motore ICE 2.0 da 172 Cv e dalla ES 300h Ibrida Hev con unità 2.5 da 218 Cv.

Riprogettata per la Cina - sostengono molti media nordamericani - da questa ES potrebbero derivare gli aggiornamenti alla versione per gli Stati Uniti del 2026. Sono i fari e le luci posteriori con nuovi elementi Led, in particolare nel frontale che evidenzia una diversa interpretazione della grafica che riprende la V del segno di spunta.

In questa nuova ES il disegno è ora capovolto e comprende un nuovo elemento Led a forma di V che sporge verso l'esterno del proiettore principale. Rivista anche l'ampia mascherina che sfoggia inediti elementi ovoidali che formano una sorta di cascata verso la parte inferiore.

In coda nuovo design anche per la fanaleria (più intricata) con i Led a forma di L posizionati sotto una sottile barra luminosa che si estende per tutta la larghezza dell'auto.

Il tutto è completato da uno scudo paraurti posteriore più semplice con finiture cromate e catarifrangenti rossi. I tubi di scarico sono ora nascosti e il badge della marca è stato sostituito con la scritta Lexus per esteso.

All'interno, il touchscreen centrale si espande fino a 14,0 pollici (rispetto ai display standard da 8,0 pollici e a quello opzionale da 12,3 pollici del modello attuale). Lo schermo più grande integra anche i comandi del clima, come in altri nuovi prodotti Lexus.

Anche le bocchette HVAC sono state spostate più in basso. L'ES mantiene un orologio analogico a sinistra dello schermo.

Migliorate anche altre caratteristiche che la identificano come modello di lusso, dai sedili in pelle semi-anilina ai vetri insonorizzati multistrato e a un tetto apribile panoramico.

