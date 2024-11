Hyundai Ioniq 9, il suv elettrico che offre spazio e tecnologia

Hyundai ha presentato Ioniq 9, suv completamente elettrico di grandi dimensioni che unisce un design aerodinamico a una tecnologia EV avanzata, in arrivo sul mercato coreano e statunitense nella prima metà del 2025, mentre per l'Europa e gli altri mercati il lancio è previsto in seguito.

Nuova Hyundai Ioniq 9 è pesante per tutti coloro che cercano un veicolo elettrico in grado di ospitare fino a sette persone, con uno spazio interno molto ampio e caratteristiche che soddisfano le diverse esigenze dei singoli passeggeri, offrendo loro allo stesso tempo un senso di unione: è, in sintesi, "Built to Belong".





Disponibile nelle configurazioni a 6 o 7 posti, offre un'abitabilità di livello superiore con ampio spazio anche in seconda e in terza fila, garantendo un'esperienza di grande comfort a tutti gli occupanti. Il design degli interni è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un'atmosfera "lounge". A bordo, i Relaxation Seat della prima e della seconda fila, a seconda della configurazione, sono completamente reclinabili e dotati di poggiagambe per un comfort ottimale. La console centrale scorrevole Universal Island 2.0 offre un elevato spazio di alloggio e consente di passare facilmente da un sedile all'altro nella fila anteriore, migliorando l'accessibilità e la praticità con5,6 litri di spazio nel vassoio superiore e 12,6 litri nel vassoio scorrevole inferiore. Con i sedili della terza fila ripiegati, il bagagliaio arriva fino a 1.323 litri di volume di carico (SAE), mentre con tutte e tre le file posizionate Ioniq 9 offre fino a 620 litri di spazio per i bagagli.

Inoltre, il bagagliaio anteriore (frunk) offre un volume massimo di 88 litri nella versione a trazione posteriore RWD e di 52 litri nella versione dual-motor AWD.

Internamente, Ioniq 9 non tralascia la sostenibilità anche nella scelta dei materiali. Tra questi, disponibili in parte in base ai mercati: pelle trattata ecologicamente, tessuto in Pet riciclato, tessuto inlana, Bio TPO/PU Skin, tessuto in Bio Pet/Suede, vernice Bio e vernice con utilizzo di pneumatici riciclati. La silhouette "Aerosthetic" di Ioniq 9 riflette l'impegno di Hyundai nell'unire innovazione aerodinamica a uno stile futuristico.Il design del frontale è caratterizzato dai Parametric Pixel integrati nei gruppi ottici a LED e nella fascia inferiore, contribuendo a creare un'immagine unica e raffinata.Con un passo di 3.130 mm, il più lungo di sempre per un modello Hyundai, Ioniq 9 colpisce per l'ampio abitacolo e le proporzioni imponenti. Il posteriore, il cui taglio ricorda la coda di una barca, contribuisce alle prestazioni aerodinamiche della vettura. Inoltre, Ioniq 9 è il primo modello Hyundai a eliminare l'antenna sul tetto, distribuendo le sue funzioni tra il parabrezza (per il GPS e la radio satellitare), il quadro strumenti (per i Connected Car Services) e il vetro del portellone posteriore per un design minimalista. Ioniq 9 si basa sull'architettura E-GMP a 800V di Hyundai, che ha migliorato il sistema di potenza, ottimizzato il rapporto di trasmissione per le salite e applicato un inverter a due stadi per una maggiore efficienza.

La piattaforma vanta una batteria ad alta capacità e ad alto voltaggio per una maggiore autonomia elettrica, un pavimento piatto per un maggiore comfort dei passeggeri e un maggiore spazio di carico. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio NCM posizionata nel pavimento dell'auto ha una capacità di 110,3 kWh. Il large suv può raggiungere un'autonomia completamente elettrica WLTP stimata di 620 km e un consumo di energia (stimaWLTP) di 194 Wh/km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici, ricaricandosi dal 10 all'80% in soli 25 minuti Inoltre, la vettura è equipaggiata con i più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di Hyundai, volti a migliorare la sicurezza prevenendo gli incidenti e a migliorare il comfort di guida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA