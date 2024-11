Omoda 5 EV è pronta al debutto in Italia

Il suv cinese Omoda 5 è ora disponibile anche in versione 100% elettrica con due allestimenti a un prezzo di listino che parte da 36.490 euro (38.490 per il top di gamma) ed è già ordinabile presso i concessionari, dove le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno.

Dopo l'anteprima italiana lo scorso luglio a Milano, Omoda 5 EV è pronta per il debutto andando ad affiancare la versione endotermica . Anche per la variante a batteria, un punto caratteristico è lo stile che unisce dettagli da sportiva ad altri di natura più elegante pur mantenendo una silhouette aerodinamica a vantaggio anche dell'autonomia.

Omoda EV si pone come alternativa tra i suv compatti con i suoi 4,4 metri di lunghezza e le sue caratteristiche tecniche: monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 cv) in grado di sviluppare una coppia massima di 340 Nm e di coprire lo 0-100 km/h in 7,8 secondi.

La batteria LFP (litio ferro fosfato) da 61,1 kWh offre un'autonomia fino a 430 km (ciclo di omologazione WLTP) nella versione Comfort e fino a 402 km nella versione Premium. Per quanto riguarda la ricarica, con una colonnina rapida a corrente continua (DC) fino a 80 kW, è possibile raggiungere l'80% della carica in soli 28 minuti.

A bordo la tecnologia è protagonista con due display curvi da 12,3 pollici sul cruscotto che integrano la strumentazione del cruscotto e il sistema di infotainment con compatibilità ad Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il clima è gestibile anche da remoto ed è disponibile la ricarica wireless per smartphone.

La sicurezza a bordo viene garantita anche dall'ampia gamma di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Il pacchetto include sedici dispositivi, tra cui il Cruise Control Adattivo, il Lane Keeping Assist e il Traffic Jam Assist. Ricordiamo inoltre che questo veicolo ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP e ANCAP, una doppia certificazione da parte di due autorità in materia di sicurezza dei veicoli, la prima in Europa e la seconda in Australia e Nuova Zelanda.

Entrambi gli allestimenti hanno una garanzia di base di 7 anni o 150.000 chilometri e una copertura estesa per i componenti elettrici che arriva a 8 anni o 160.000 chilometri.

Infine, è possibile beneficiare dell'offerta Ecobonus Omoda fino al 31 dicembre che prevede uno sconto fino a 4.500 euro su Omoda EV.

