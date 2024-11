Al via le vendite di Lynk & Co 01 in versione aggiornata

Al via le vendite della rinnovata Lynk & Co 01, con sistema di propulsione plug-in hybrid completamente riprogettato. Il SUV, recentemente aggiornato e presentato lo scorso mese di settembre, può oggi godere di minimali ma significative modifiche al design, pensate per un aspetto più sofisticato.

Disponibile nelle due versioni Core e More e in nuove opzioni colore, la rinnovata 01 riflette anche il feedback ricevuto dalla comunità Lynk & Co e, grazie al sistema plug-in hybrid, garantisce una maggiore potenza e promette un'esperienza di guida dinamica, oltre ad una migliore gestione dei consumi e una riduzione delle emissioni.

Più veloce ed efficiente anche il sistema di infotainment, grazie ad uno dei chipset più avanzati nel settore automobilistico. In Italia la versione Core sarà disponibile per l'acquisto a partire da 40.995 euro mentre la versione More da 44.995 euro.

Per l'acquisto, i clienti possono registrarsi online o visitare uno dei Lynk & Co Club in tutta Europa per ricevere aggiornamenti sui test drive. Dal mese di dicembre, poi, la nuova Lynk & Co 01 potrà essere acquistata anche direttamente presso i Club Lynk & Co locali oppure online su www.lynkco.com.

Entro la fine del 2024, poi, Lynk & Co espanderà la sua presenza con circa trenta punti vendita collocati nei principali mercati europei. Per la prima volta, i clienti avranno la possibilità di acquistare le auto del marchio attraverso una rete di partner commerciali selezionati.



