C'è lo zampino di Geely nell'hypercar da record Robo X

L'hypercar elettrica Jiyue Robo X, la cui produzione è prevista per il 2027 in 88 esemplari, promette un tempo record di 1,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, valore che la posiziona ai massimi livelli dei segmento. È opera di un'azienda cinese creata da Baidu in collaborazione con Geely Holding Group, che ha anche completato questa hypercar di intelligenza artificiale (IA) e di guida autonoma evoluta, che rappresenta la prima applicazione di IA per assistere il pilota in una vettura di questo tipo.





Robo X, secondo il costruttore, offre un'autonomia massima di oltre 650 km e utilizza un telaio monoscocca in fibra di carbonio e una lega di alluminio ad alta resistenza con il risultato di una struttura leggera e ad alta resistenza che pesa solo 1.850 kg. Questa berlinetta biposto misura 4.650 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza, 1.195 mm di altezza e ha un passo di 2.700 mm.

"Per i prossimi 20 anni, il design delle supercar porterà l'ombra di Robo X - ha affermato Joe Xia, ceo di Jiyue alla presentazione avvenuta all'Auto Show di Guangzhou - Questo è il miglior design nella storia delle automobili cinesi odierne ed è una presenza epocale".

Utilizzando le capacità di guida autonoma di Baidu Apollo, Robo X è la prima auto di questo tipo ad applicare la tecnologia di guida intelligente di alto livello che consente di muoversi autonomamente in pista. L'abitacolo intelligente è dotato del modello si basa sula piattaforma AI voice di Jiyue, che consente ai proprietari di inviare comandi a Simo, un assistente vocale virtuale. E questo consente di visualizzare informazioni come coppia del motore, dinamica del telaio e gestione termica.

