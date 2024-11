Romeo Ferraris manda in palestra la Porsche 911 Turbo S

Gli italiani della Romeo Ferraris hanno portato in palestra la Porsche 911 Turbo S, realizzando un programma di fitness che è intervenuto sia sull'estetica sia sulla meccanica della sportiva tedesca. Con il kit Velos, infatti, gli specialisti milanesi propongono una serie di modifiche alla carrozzeria realizzate con elementi in carbonio che contribuiscono a rendere più grintosa la vettura e a migliorarne l'efficienza aerodinamica, accompagnati da interventi sul 6 cilindri benzina in grado di innalzarne la potenza massima a 880 Cv a 6.900 giri al minuto, portando il picco di coppia a 1.030 Nm a 3.380 giri.

I principali cambiamenti tecnici riguardano l'elettronica, l'adozione di turbine maggiorate, di nuovi scarichi e impianto di aspirazione, quest'ultimo in fibra di carbonio. Il kit prevede anche interventi sull'assetto, con molle e ammortizzatori ad alte prestazioni a 4 vie regolabili in estensione e compressione.

I cerchi, di design Romeo Ferraris, calzano pneumatici Michelin Sport Cup 2 ad alte prestazioni.

Per quello che riguarda l'esterno da segnalare, in particolare, il lavoro fatto al posteriore dove spiccano spoiler, estrattore e terminali di scarico dalla forma inedita.

