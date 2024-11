Honda lancia negli Usa Suv compatta Acura ADX

Il Gruppo Honda amplia la sua offerta in Nord America con una Suv compatta di livello premium commercializzata con il marchio Acura. Lunga 4,72 metri, la ADX è stata progettata per incontrare i gusti e le esigenze di un pubblico giovane.

Larga 1.841 mmm, alta 1.620 mm, con un passo di 2.654 mm, alle dimensioni esterne compatte il nuovo modello abbina un abitacolo spazioso e ricco di soluzioni tecnologiche, dominato da uno schermo in plancia da 9 pollici con Apple Car Play e Android Auto e ricarica senza fili per il telefonino che fa il paio con un cruscotto digitale da 10,2 pollici. Nella dotazione non mancano accessori premium come il tetto panoramico e le poltrone anteriori ventilate, di serie dall'allestimento intermedio, e un sistema hi-fi della Bang & Olufsen con 15 altoparlanti, standard nella top di gamma che prevede anche un sistema di bordo integrato con gli assistenti vocali Google e Alexa, poltrone a regolazione elettrica e volante riscaldabile.

In vendita negli Stati Uniti da inizio 2025, proposta in tre livelli di allestimento, al lancio viene offerta con un motore turbo benzina V-Tec di 1.498 cc abbinato a un cambio automatico di tipo Cvt a variazione continua dei rapporti. Sospensioni McPherson all'anteriore e multi-link al posteriore, monta nell'allestimento di ingresso ruote da 18 pollici con pneumatici 225/55R18 e nei due superiori delle 19" con coperture 235/45R19.

"Con la nuova ADX il marchio Acura che espande la gamma di Suv ad alte prestazioni -, sottolinea Mike Langel, vice presidente aggiunto vendite Acura per gli Usa -. "ADX colpirà il cuore del segmento dei Suv compatti premium, che è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni".

