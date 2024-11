Cinque novità Kia Usa, coprono l'arco delle motorizzazioni

Un importante appuntamento con l'evoluzione della gamma per gli Stati Uniti quello che Kia ha fissato in California per il 21 novembre, cioè un giorno prima dell'apertura ufficiale dell'edizione 2024 del Los Angeles Auto Show.

Con una immagine teaser, la filiale Usa del costruttore sudcoreano ha infatti anticipato che in un evento che si svolgerà dalle 9.45 (ora della Costa Pacifica) e che potrà essere seguito globalmente in live streaming su kia.com, i riflettori si accenderanno sul ben 5 nuovi modelli Kia "ricchi di nuovi elementi di design, con prestazioni migliorate e dotati delle ultime tecnologie di connettività".

L'aspetto più importante è però rappresentato dalla gamma delle motorizzazioni che, come indicato nel comunicato, apparterranno alle categorie Ice, Hev, Phev ed Ev, per coprire evidentemente tutto l'arco dei sistemi propulsivi e offrire alla clientela tutte le soluzioni adatte a soddisfare esigenze di mobilità e gusti personali.

"Con i cinque veicoli da svelare al Los Angeles Auto Show della prossima settimana, vogliamo ribadire che Kia sta andando avanti su tutti i fronti - ha affermato Steven Center, coo ed executive vice president di Kia America. "Stiamo per svelare alcuni degli elementi più importanti del nostro prossimo portfolio e crediamo che i nostri clienti saranno felici di ciò che arriverà nei nostri showroom nel prossimo futuro".



