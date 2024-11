Bmw M5 touring tra prestazioni da supercar e versatilità

Un po' supersportiva e un po' touring, la Bmw M5 Touring, tra le protagoniste nei giorni scorsi di un'evento organizzato dalla casa dell'Elica sull'asfalto dell'Autodromo di Monza, offre un'esperienza di guida versatile, pensata per l'uso quotidiano come per i lunghi viaggi, oltre a prestazioni e possibilità di guidare in modalità completamente elettrica nel traffico cittadino.





La trasmissione della potenza tramite il cambio 8 marce M Steptronic, il sistema di trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M è, così come la tecnologia del telaio specifica M, precisamente adattata alle caratteristiche di prestazione della trazione M Hybrid.

La nuova BMW M5 Touring accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 e stupisce in precisione in situazioni di guida altamente dinamiche. Con una nuova interpretazione del caratteristico design M per le auto ad alte prestazioni, la nuova M5 Touring esprime chiaramente il suo carattere ispirato alle auto da corsa.

Una percentuale particolarmente elevata di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria e una finitura solida nera per il tetto creano un aspetto sportivo da abbinare alle proporzioni familiari di un modello Touring. Il design del telaio laterale, specifico per il modello, che incorpora passaruota notevolmente svasati, si abbina a spalle muscolose e a una linea del tetto allungata.

Il frontale è modellato da grandi prese d'aria e da una griglia a doppio rene Bmw M di nuova concezione, che viene messa in risalto dall'illuminazione di contorno Iconic Glow.

All'estremità opposta della vettura, i sottili gruppi ottici posteriori che si estendono sui fianchi, i riflettori verticali posizionati sui bordi esterni del posteriore e il diffusore sdoppiato a due sezioni con due coppie di terminali di scarico integrati a sinistra e a destra sottolineano la larghezza.

Il sistema di trazione M Hybrid della nuova M5 Touring combina un motore V8 da 4,4 litri e un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Oltre all'ultima versione della tecnologia M TwinPower Turbo, il motore a combustione beneficia anche di un collettore di scarico a bancate incrociate e di un sistema di separazione dell'olio ottimizzato. Il tutto, per una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm.

La capacità di carico della nuova M5 Touring può essere ampliata da 500 a un massimo di 1.630 litri. Il Comfort Access di serie e l'azionamento automatico del portellone posteriore consentono di caricare e scaricare facilmente. Il carico massimo per il gancio di traino opzionale è di 2.000 kg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA