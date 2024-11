Kia spalanca le porte dei dealer italiani per il lancio EV3

L'innovativo C-suv Kia EV3 è pronto per l'Europa e debutta il prossimo week end del 23 e 24 novembre anche in Italia. Lo farà con un 'porte aperte' che è la conclusione di una operazione di pre-lancio iniziata nello scorso aprile alla Design Week di Milano e che è proseguita con 47 appuntamenti 'premiere' presso i dealer di Kia Italia.



Primo suv compatto elettrico dedicato di Kia, EV3 si prepara a impressionare anche nel nostro Paese la fascia di utenti che Giuseppe Mazzara, direttore marketing e com di Kia Italia, ha definito sulla base delle ricerche svolte nella fase preparatoria come 'modern individual'.

Persone orientate all'elettrificato, che "sono identificabili per il loro mindset e che ricercano emozione e concretezza". E che possono identificare nel nuovo EV3 la scelta più corretta perché soddisfa l'importanza che danno al design e la loro ricerca di nuove tecnologie" Come è stato ribadito a Cascais (Portogallo) in occasione del drive test del nuovo modello elettrico di Kia, EV3 è stato progettato per "superare ogni aspettativa, soddisfare lo stile di vita degli automobilisti europei e affrontare qualsiasi viaggio, stabilendo un nuovo punto di riferimento per design, efficienza e prestazioni in un segmento di mercato molto ambito".

Obiettivi che può raggiungere grazie al fatto che incorpora le tecnologie di livello superiore dei precedenti modelli elettrici EV6 ed EV9 - rivoluzionari e pluripremiati - concentrandoli in un'auto compatta, efficiente, spaziosa e confortevole. E che si presta ad ogni stile di vita e ha la flessibilità e le caratteristiche per divenire l'auto principale della famiglia.

Prerogative che EV3 possiede per il vantaggioso rapporto tra ingombri esterni (4,3 m di lunghezza e 1,85 di larghezza) e lo spazio interno, un 'format' che ideale per le strade italiane..

Si tratta del risultato del disegno 'piatto' dell'architettura Electric Global Modular Platform (E-GMP) su cui è costruita. Ma anche al passo di 2,68 m, che garantisce una vera comodità a chi siede sul divanetto posteriore.

Kia EV3 offre inoltre un bagagliaio posteriore molto ampio (460-1251 litri) a cui si aggiungono lo spazio di quello frontale (25 litri) e quello dei moltissimi e comodi vani nell'abitacolo.

A bordo spiccano l'elegante funzionalità della plancia, il confort dei sedili e l'originale mobiletto regolabile che funge da consolle centrale e che può scorrere per diventare un vero tavolino per consumare uno snack o appoggiare il PC durante le soste.

Come si apprezza durante la guida - ma anche facendo da passeggeri - EV3 bilancia anche nell'abitacolo elementi emotivi e razionali secondo la filosofia del design 'Joy for Reason'. Lo dimostrano, oltre alle soluzioni intelligenti per riporre gli oggetti, l'ampio spazio per la testa e le gambe, l'illuminazione d'atmosfera evoluta (completata da colonne sonore ad hoc) e i colori dei rivestimenti ispirati alla natura. Molto comodi - e non penalizzanti per chi siede dietro - i poggiatesta anteriori con una parte traforata in rete elastica, per favorire visibilità e ventilazione. Inoltre EV3 è dotato del primo sistema al mondo di climatizzazione compatto, che offre automaticamente la temperatura ottimale e riduce al minimo il consumo di energia. Il tutto offrendo ai passeggeri dei sedili anteriori 6 cm in più di spazio nel vano piedi rispetto a un sistema convenzionale.

Il cruscotto propone un triplo display panoramico, con due touchscreen principali da 12,3 pollici e uno più piccolo (5,3 pollici) per il controllo del clima. Inoltre, come nel recente EV9, anche EV3 propone un equilibrio ideale tra comandi touch e comandi tattili per le funzionalità interne, così da ridurre al minimo la possibilità di distrazione del conducente.

L'elenco delle innovazioni a livello di software e di sistemi digitali che caratterizzano il nuovo C-suv di Kia è lunghissimo.

Nel complesso - come nel caso della possibilità del pagamento restando alla guida o di aggiornare i contenuti over-the-air - EV3 si conferma come parte di un ampio ecosistema che rende l'uso e la guida più comoda ed efficiente che mai.

Il listino per l'Italia parte, senza tener conto di incentivi, dai 35.950 euro della EV3 Air con batteria da 58 kWh fino ai 48.250 della top di gamma EV3 GT-Line con batteria da 81 kWh. Molte le opportunità di acquisto come quelle previste da Kia Finance (come TCM Scelta Kia Special da 299 euro al mese per la Air 58 kWh o K Lease egualmente a 299 euro) assieme all'innovativo programma Kia Flex.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA