Porsche 911 Dakar: l'ultima è la Sonderwunsch

Porsche, dal 2022, ha costruito 2.500 esemplari della 911 Dakar, l'ultima delle quali, la Sonderwunsch Dakar, commissionata da un collezionista italiano, presenta una verniciatura personalizzata a tre tonalità ed è stata trasferita al museo Porsche prima di essere consegnata al fortunato proprietario.



Nello specifico, la livrea è stata realizzata a mano con i colori Signalyellow e Blu Genziana, e sfoggia anche una linea Blu Lampedusa tra i due colori principali. Particolari anche i cerchi in lega in Signalyellow e Blu Lampedusa, ed i fari a LED Matrix con un anello decorativo color Lampedusa. Completano il quadro estetico gli elementi di protezione di colore nero.

L'abitacolo, invece, si distingue per il contrasto tra il giallo ed il nero, presenta la scritta "911 Dakar"ricamata in filato Speed Yellow sui poggiatesta dei sedili Sport Plus, un inserto in pelle Speed Yellow sul selettore del cambio, e proietta il logo Sonderwunsch a terra quando si aprono le portiere.

Ispirata dalla vettura che vinse il Rally Parigi-Dakar del 1984, come le altre 911 Dakar ha un'altezza da terra incrementata di circa 50 millimetri rispetto alla 911 Carrera e, dalla carrozzeria con passaruota e sottoporta maggiorati spuntano ganci di recupero in alluminio forgiato di colore rosso sia all'anteriore che al posteriore. Il motore è il flat six 3 litri biturbo da 480 CV e 570 Nm di coppia massima che le assicura prestazioni degne di nota ed il caratteristico sound del boxer teutonico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA