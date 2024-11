Honda lancia in Usa nuovo Passport, ora vero fuoristrada

Come anticipato nei mesi scorsi, Honda è ora pronta con il nuovo Passport 2026 a sfidare negli Stati Uniti i veri e tradizionali fuoristrada, cioè i suv che uniscono al look off-road anche vere caratteristiche di comportamento, trazione e altezza libera da terra che fanno la differenza sui fondi più accidentati.

Ora i Passport in versione TrailSport hanno robuste piastre di protezione sotto la vettura, anelli di aggancio anteriori e posteriori per l'eventuale recupero e pneumatici tassellati all-terrain per condizioni difficili.

Tutte le versioni del Passport hanno un motore V6 da 3,5 litri aspirato accoppiato con un cambio automatico a 10 velocità. Una scelta questa che è stata apprezzata dagli appassionati e dai media nordamericani, che sottolineano come Honda "non si sia lasciata sedurre dal downsizing, dai motoi turbo o dai sistemi ibridi".

Il nuovo stile squadrato è probabilmente l'indizio più grande che il Passport punti davvero ad essere qualcosa di diverso - si legge su Road and Track - a un modello che non si sapeva se fosse "un suv o un crossover".

Ispirato nella parte anteriore dalla Honda Crossroad che non è mai stata venduta fuori dal Giappone, Passport 2026 conferma di voler fare sul serio, come conferma la presenza su tutte le versione di cerchi da 18 pollici gommati com pneumatici da 31 pollici.

L'altezza da terra delle TrailSport è maggiore rispetto al modello precedente e, grazie a uno sbalzo anteriore più corto, ha angoli di attacco migliori per vere capacità fuoristrada. Più larga ha anche un passo più lungo a vantaggio dell'abitabilità.

Ha parafanghi svasati e una presa d'aria sul cofano motore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA