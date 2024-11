Byd Sealion 7 Suv elettrico hi-tech dal passo veloce

Linee filanti, spazio interno generoso e tanta tecnologia sono alcuni degli atout della Byd Sealion 7, ennesimo suv cinese elettrico sbarcato in Europa. La Casa di Shenzhen per il primo test della sua sport utility di segmento D ha scelto la Germania , dove è già in vendita con prezzi che partono da 47.990 euro. Una decisione guidata dalla possibilità di farla provare ad andature elevate, nei tratti di autobahn senza limiti di velocità, per farne apprezzare alla stampa le qualità dinamiche e poterla portare ai 215 km/h di punta senza infrangere le leggi.





Proprio in autostrada il "leone marino" asiatico si fa apprezzare per l'eccellente insonorizzazione, anche ben oltre i 130 km/h. Bene anche la ripresa fulminea e l'efficacia dei suoi sistemi di sicurezza per il mantenimento della distanza di sicurezza. Forme accattivanti, proposto nelle tre varianti Comfort, Design Awd (53.990 euro) ed Excellence Awd (58.990 euro), la prima a due ruote motrici le altre due a trazione integrale e due motori, la Sealion 7 può essere scelta con due tagli di batteria (82,5 e 91,3 kWh), per percorrenze massime per pieno sino a 502 km.

Provata per un paio di centinaia di chilometri in un anello intorno a Francoforte, nella variante top di gamma con 523 Cv, l'ultima arrivata ha dimostrato di essere una brillante e sprintosa vettura da famiglia, ben progettata ma meno sportiva da guidare di quanto potrebbero far immaginare sulla carta lo 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e i 380 Nm di coppia disponibili praticamente istantaneamente. Tanta grinta a disposizione, infatti, deve fare i conti con una taratura piuttosto morbida delle sospensioni, uno sterzo che presenta un leggero gioco anche nell'impostazione sport e un peso complessivo più da...

tricheco che da leone marino.

Lunga 4.830, larga 1.925, alta 1.620 mm, con un passo di 2.930 mm, la Sealion 7 fa infatti segnare sulla bilancia 2.435 kg nella variante di vertice. Una stazza imponente che si fa sentire tra le curve prese in allegria, dove questa Byd evidenzia un certo sottosterzo e trasferimenti di carico che si fanno notare. Sul dritto delle autostrade tedesche, invece, viaggia in souplesse come un treno Frecciarossa, anche ad andature vicino ai 200 km/h, coccolando guidatore e passeggeri con un'atmosfera di bordo ovattata. Ampie poltrone climatizzate fanno il paio con un abitacolo climatizzato in maniera eccellente che dispone persino di un purificatore in grado di abbattere i quantitativi di pm 2,5 presenti in cabina.

Ai progettisti Byd un piccolo plauso per l'utilizzo della tecnologia concreto e non fine a se stesso, come troppo spesso accade con i Costruttori della Grande Muraglia. Senza sacrificare sull'altare degli schermi touch le principali funzioni di comando, per esempio, hanno intelligentemente lasciato a tasti fisici di rapido e intuitivo utilizzo le funzioni principali, implementando piuttosto i classici pulsanti virtuali presenti sullo schermo in plancia con un sistema di controllo vocale particolarmente evoluto. A voce, per esempio, è possibile comandare oltre al navigatore e al telefono anche la regolazione della temperatura, l'apertura e la chiusura del vano bagagli, della tenda parasole, dei finestrini. Quello del guidatore, poi, può inoltre essere impostato per chiudersi automaticamente quando si superano gli 80 km/h.

Oltre a un hi-fi di rilievo, il cruscotto digitale da 10,25 pollici che nell'allestimento più elevato è integrato di serie dall'head up display, la 7 vanta in plancia di un generoso schermo a sfioramento da 15,6 pollici che può ruotare da verticale a orizzontale (e viceversa), per soddisfare al meglio le necessità di visione del momento.

Saranno, invece, sicuramente apprezzati da chi ha dei bimbi i due pulsanti sulla plancetta della portiera per bloccare le portiere posteriori.

Tra le tante soluzioni hi-tech da segnalare l'innovativa batteria Blade ad alta densità di celle al litio-ferro-fosfato che possono sopportare un maggior numero di cicli di carica e scarica e il propulsore elettrico (il posteriore nel caso della bimotore a trazione integrale), in grado di funzionare sino a 23.000 giri al minuto.

Insomma, questa Byd Sealion 7 si distingue dalle altre proposte asiatiche a batterie del momento e presenta vari spunti di interesse, non ultimo una garanzia di 6 anni che sale a 8 anni per le componenti elettriche.

In Italia arriverà da metà dicembre con prezzi che non si discosteranno molto da quelli tedeschi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA