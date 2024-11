Volkswagen Golf GTI ed R, ecco l'evoluzione per gli USA

Volkswagen rinnova le Golf GTI e R destinate agli USA. La prima presenta modifiche esterne che includono nuovi fari e paraurti all'anteriore, oltre al logo illuminato, alla barra luminosa, e ai cerchi in lega da 19 pollici dal nuovo disegno. Debuttano i colori Alpine Silver Metallic e Slate Blue Metallic. L'abitacolo guadagna uno schermo touchscreen da 12,9 pollici da cui è possibile gestire il nuovo sistema multimediale dal software più rapido e dal layout più intuitivo. Sul volante i pulsanti fisici vanno a sostituire quelli tattili. Sotto pelle il 2.0 TSI arriva a 241 cavalli ed è proposto esclusivamente in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

La Golf R 2025 presenta una motore con 13 cavalli in più di potenza, arrivando a erogarne ben 328 e diventando la Golf più potente di sempre. Anche in questo caso il propulsore è abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 marce.

Esteticamente Golf R vanta nuovi fari all'anteriore, dove troviamo anche un paraurti rivisto, e il logo illuminato con la barra luminosa, presenti anche sul restyling della GTI, con cui condivide anche il nuovo infotainment con schermo da 12,9 pollici.

Nella gamma della compatta di Wolfsburg dedicata al mercato americano troviamo anche la Golf R Black Edition, che presenta dettagli dark per un look più grintoso. Nel pacchetto Euro Style, sempre per la R, sono presenti i sedili in tessuto, lo scarico Akrapovič in titanio e i nuovi cerchi in lega forgiati da 19 pollici, più leggeri del 20% rispetto ai precedenti.

