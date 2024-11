Maserati Grecale Alba: una serie speciale solo per l'Italia

Una nuova serie speciale di Maserati Grecale, denominata Alba, arriva in edizione limitata ed in esclusiva sul mercato italiano. In concessionaria da fine ottobre 2024, è offerta con canone leasing mensile di 899 euro, iva compresa, grazie a Stellantis Financial Services. Esteticamente, presenta una livrea Bianco Astro ed è disponibile anche nelle colorazioni Grigio Lava e Nero Tempesta, sfoggia il tettuccio panoramico nero e gli specifici cerchi da 20 pollici Etere.

Sotto pelle nasconde una power unit mild hybrid, con il 4 cilindri termico, che eroga 250 CV. Un powertrain che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, e di raggiungere una velocità massima, dove consentito, di 229 km/h.

Il piacere di guida è assicurato dalla presenza di sospensioni anteriori a quadrilatero, posteriori multilink, oltre che dalla trazione integrale con differenziale posteriore meccanico.

Completa il quadro di questo Suv del tridente in edizione limitata, una tecnologia di bordo arricchita con fari adattivi Full LED Matrix, Surround View Camera, Tech Assistance Pack, comprensivo di Wireless Charger, ed Head-up Display.

