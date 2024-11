Il suv elettrico Vistiq entra nella scuderia Usa di Cadillac

Cadillac ha svelato immagini, prezzi e dettagli di Vistiq 2026, il nuovo suv elettrico a tre file con cui il brand del Gruppo General Motors intensifica gli sforzi per tornare in patria in cima al mercato delle auto luxury.



Situato tra la Lyriq e la Escalade IQ, il suv Vistiq sarà lanciato nel 2025 iniziando dai tre allestimenti Luxury, Sport e Premium Luxury mentre quello di alta gamma denominato Platinum - comunica l'azienda - arriverà in seguito. Dimensionato per sostituire il modello XT6 a benzina, Vistiq ha un design riuscito e personale, condividendo lo stesso aspetto verticale e 'sfacciato' del modello maggiore Escalade IQ Lungo 5 metri e 22, Vistiq è più grande del modello XT6 a benzina, ma resta notevolmente più piccolo del gigantesco Escalade IQ. La trazione integrale sarà di serie su tutta la gamma grazie a una configurazione a doppio motore che produce 615 Cv e che - secondo le stime di Cadillac - dovrebbe permettere in modalità di guida Velocity Max uno scatto 0-100 in 3,7 secondi.

Due le configurazioni di sospensioni: controllo adattivo dello smorzamento con molle elicoidali oppure con molle ad aria.

Tutti gli allestimenti saranno dotati di un pacco batteria Ultium da 102,0 kWh che secondo Cadillac dovrebbe essere in grado di garantire un'autonomia di circa 480 km.

La produzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2025, con prezzi che nel mercato statunitense partono da 78mila dollari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA