Nel marzo 2025 ammiraglia elettrica Volvo ES90 made in Cina

Arriverà nel marzo 2025 la rivoluzionaria Volvo ES90, una berlina elettrica di fascia alta (si parla di un prezzo corrispondente a 135mila euro) e da 5 metri di lunghezza con cui il costruttore sino-svedese punterà a competere con la Bmw i5 e la Tesla Model S.

Sviluppata con il nome in codice V551, la nuova Volvo sarà prodotta in Cina in uno stabilimento di proprietà di Geely - il Gruppo che controlla Volvo - situato a Zhejiang, utilizzando la piattaforma elettrica SPA2 già presente nell'EX90.

Come riporta l'autorevole magazine britannico Autocar, che della ES90 ha ricostruito con un rendering il possibile aspetto, la ES90 sarà lunga 4.999 mm (leggermente più della S90) ma avrà un passo di 3100 mm che permetterà di usufruire di un grande lo spazio interno.

Al lancio sul mercato, probabilmente a iniziare dalla Cina, la ES90 verrà offerta sia con trazione posteriore e motore singolo (279 Cv) sia con trazione integrale e doppio motore.

Anche in questo caso è probabile che le potenze siano uguali a quelle dell'EX90, cioè 402 Cv di base e 502 Cv per la Performance.

Anche molte avanzate funzionalità di sicurezza dovrebbero essere simili a quelle dell'EX90 - incluso lo scanner LiDar - e dovrebbe l'avanzata architettura 'tech stack' denominata Volvo Cars Superset, che comprende tutto il software e l'hardware per guida, infotainment, funzioni autonome e altri sistemi Adas.





