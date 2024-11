In India Honda rinnova Amaze auto su misura per quel mercato

La crescente importanza del mercato automobilistico dell'India è confermata, ogni giorno, dalla vitalità dei produttori che adeguano di continuo la loro gamma ai gusti e alle esigenze della clientela con modelli aggiornati o completamente nuovi, ma tutti accomunati da essere 'su misura' per gli utenti indiani.

E' il caso della nuova generazione della Honda Amaze che - segnala il magazine Autocar India - "condivide spunti di design con la Elevate" cioè con un altro modello sconosciuto fuori dalle realtà asiatiche.

Amaze, che verrà lanciata ufficialmente il 4 dicembre, verrà proposta con il motore a benzina da 1,2 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce o a un automatico Cvt. Una cilindrata più 'popolare' e accessibile, visto che il suv Elevate ha invece un motore 1,5 litri. Successivamente, si legge su Autocar India, potrebbero arrivare anche varianti bifuel alimentate a gas, una soluzione propulsiva sempre più gradita in India.

La parte fontale della nuova Amaze - spiegano gli esperti indiani - sembra una versione rimpicciolita del suv Elevate con luci diurne a Led a forma di 'sopracciglia', sormontate da una finitura cromata, che sembrano identiche a quelle della Elevate.

Nell'Amaze la griglia è esagonale, come nel suv, ma è più bassa e affilata. Di profilo Amaze ricorda la City, altro modello Honda per l'India, sfoggia una linea caratteristica affilata che attraversa tutta la lunghezza della berlina, esaltata dai nuovi cerchi in lega. All'interno, il design del cruscotto è chiaramente ispirato a quello dell'Elevate. Spiccano il sistema di infotainment touchscreen indipendente (10,25 pollici), i comandi HVAC, il quadro strumenti semi-digitale e il volante multifunzione, tutti identici a quelli del suv Elevate.



