Dodge anticipa ritorno della Charger motore ICE 6 cilindri

Buone notizie negli Stati Uniti per gli appassionati delle 'muscle car' (le berline sportive made in Usa con elevate cilindrate ed elevate potenze) e, in generale, per i sostenitori dei motori high performance a benzina.

Dodge, la storica marca nordamericana di Stellantis, avrebbe infatti deciso di accelerare il programma di lancio della nuova generazione della Charger, uno dei modelli più amati in quel mercato, spostandolo dalla fine del 2025 al primo semestre.

Come riferisce il blog MoparInsiders, che è molto vicino al mondo delle sportive Usa di Stellantis, alla Dodge si starebbe lavorando per accelerare la tempistica di produzione (e quindi di lancio) dei prossimi modelli Dodge Charger Sixpack, cioè dotati nel nuovo 6 cilindri Hurricane ad alte prestazioni che sta progressivamente sostituendo i tradizionali V8 Hemi.

Questo cambiamento di rotta - segnala MoparInsiders - è il risultato delle richieste dei clienti Dodge che restano soprattutto orientati a scegliere motori ICE (i preferiti in quel vasto mercato) e soprattutto ad acquistare versioni ad alte prestazioni.

Le nuove Charger Sixpack dovrebbero essere offerte al lancio in due configurazioni: una standard dell'Hurricane con 420 Cv, e una high performance da 550 Cv. Tutte le Dodge Charger 2025 dovrebbero inoltre essere dotate di trazione integrale. Con la scomparsa della coppia delle precedenti 'muscle car' Charger e Challenger - che aveva coinciso con l'anno modello 2023 - Dodge era rimasta senza una vera e propria protagonista in questo segmento. Un vuoto, sottolinea MoparInsiders, che non era stato colmato con la presentazione nello scorso marzo e della versione 100% elettrica Charger Daytona.



