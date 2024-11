Audi A3 allstreet TFSIe, il crossover compatto è plug-in hybrid

Anche l'Audi A3 allstreet, come l'A3 Sportback TFSIe, riceve gli aggiornamenti riservati alla variante PHEV della compatta di Ingolstadt e beneficia della nuova power unit ibrida alla spina. Questa è composta da un propulsore termico 1.5 TFSI evo2 sovralimentato, con iniezione diretta di benzina, che si contraddistingue per il ciclo Miller ed eroga 150 CV e 250 Nm, accoppiato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti in grado di erogare 116 CV e 330 Nm. La potenza complessiva è di 204 CV, mentre la coppia è di 350 Nm, numeri che consentono all'A3 allstreet TFSIe uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. Inoltre, grazie alla batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), la vettura promette di percorrere fino a 138 chilometri in modalità elettrica (ciclo WLTP). Per quanto riguarda la ricarica, è possibile utilizzare colonnine a corrente continua da cui accetta fino a 50 kW di potenza, per passare dal 10 all'80% di energia in meno di 30 minuti.

Rispetto alla compatta da cui deriva, la A3 allstreet spicca per il look all terrain e l'assetto rialzato di 30 mm, e sarà visibile in concessionaria nel corso del primo trimestre 2025.



