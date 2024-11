VW, aperti gli ordini per il suv Tayron: arriverà a febbraio

Con prezzi di listino a partire da 45.900 euro, arriverà sul mercato a febbraio 2025 ma intanto è già ordinabile Volkswagen Tayron, il nuovo suv con cinque o sette posti che si posiziona tra la Touareg e la Tiguan e si distingue per il suo design da suv autentico, i livelli di comfort ai vertici e la sensazione di alta qualità.

Lo spazio a disposizione è generoso: a bordo della Tayron, cinque passeggeri possono usufruire di 885 litri di volume per i bagagli per andare in vacanza. In Italia la gamma propone cinque efficienti motorizzazioni (una turbobenzina mild hybrid, due turbodiesel e due turbobenzina ibride plug-in) e cinque allestimenti.

Le versioni ibride plug-in eHybrid di nuova generazione possono raggiungere un'autonomia elettrica WLTP di 121 km e ricaricarsi in corrente continua con potenze fino a 50 kW.

Inoltre, con la capacità di trainare fino a 2,5 tonnellate, la Tayron è un veicolo elegante ma ben attrezzato per rimorchi di tutte le forme e dimensioni.



Con una lunghezza di circa 4,8 m, la Tayron è caratterizzata da un design nettamente da suv. Nella parte anteriore, i fari a Led e il logo Volkswagen illuminato di serie creano un'inconfondibile firma luminosa al buio. Lo stesso vale per la parte posteriore con la sua traversa a Led a tutta larghezza e il logo Volkswagen anche qui illuminato.

Le linee nette sottolineano la qualità della Tayron e la sua fiancata allungata. Questa sensazione caratterizza anche gli interni: qui, il design è dominato da superfici piacevoli al tatto e, a seconda dell'allestimento, da materiali eleganti come ArtVelours Eco (microfibra) e autentico legno a poro aperto, nonché da finiture decorative illuminate. La Volkswagen Tayron debutta sul mercato italiano con prezzi di listino da 45.900 euro e una gamma già completa sin dal lancio, che conta cinque allestimenti: i funzionali Life e Edition Plus, l'elegante Elegance e gli sportivi R-Line e R-Line Plus.

I sistemi di assistenza alla guida di serie della gamma Tayron includono il cruise control adattivo ACC, la funzione di frenata automatica in fase di svolta nel caso in cui un veicolo arrivi in direzione opposta, l'assistente al cambio corsia Side Assist, il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di frenata di emergenza automatica con monitoraggio di pedoni e ciclisti Front Assist, l'assistente al parcheggio Park Assist Plus, il sistema di telecamere posteriori, il display dinamico dei segnali stradali e il nuovo sistema Exit Warning.

Come estensione del sistema di cambio corsia, quest'ultimo può impedire, entro i limiti del sistema, l'apertura di una delle porte se un altro utente della strada si avvicina da dietro.Tra gli optional i sistemi come il controllo adattivo del telaio DCC Pro, i fari a Led matrix IQ.Light HD con funzioni di illuminazione interattive e il Travel Assist per la guida longitudinale e laterale assistita. In Italia, la Volkswagen Tayron è disponibile con un'ampia scelta di motorizzazioni, ben cinque: un turbobenzina mild hybrid a 48 V eTSI, due ibridi plug-in eHybrid e due motori turbodiesel TDI. Tutte le alimentazioni sono accoppiate di serie a un cambio automatico a doppia frizione DSG.



