Toyota Land Cruiser ROX Concept sfida l'icona Wrangler

Come tutti i costruttori impegnati nel settore dei fuoristrada 'nudi e duri' anche Toyota potrebbe scendere in campo per attaccare la leadership di Jeep Wrangler, storica 'regina' dell'off-road. Il segnale arriva dal SEMA Show di Las Vegas dove la Casa giapponese - numero uno al mondo per veicoli venduti - ha presentato una one-off denominata ROX ((Recreation Open eXperience) e derivata dalla Land Cruiser di ultima generazione.

Realizzato dal centro di progettazione nordamericano della Toyota, Calty Design Research, ROX ha richiesto di modificare oltre il 50% delle parti del modello di serie.. L'intera parte posteriore e il tetto del suv sono stati tagliati e per offrire un vero look open-air, anche le portiere di serie sono state rimosse e sostituite con scheletri personalizzate.

Land Cruiser ROX propone comunque una capote morbida retrattile che aiuta a proteggere i passeggeri dalle intemperie mentre le barre parasassi e i sottoporta aggiungono - assieme all'altezza da terra maggiorata - un aspetto aggressivo e sottolineano le capacità fuoristrada.

"Ci siamo chiesti come avremmo potuto creare un'esperienza ancora più emozionante per i nostri appassionati di Land Cruiser, ma da una prospettiva di prodotto reale - ha commentato Kevin Hunter, presidente di Calty Design Research - Utilizzando il Land Cruiser 250 come base, abbiamo modificato la carrozzeria per aprirla, ampliando l'usabilità, la funzionalità e l'esperienza complessiva di divertimento all'aria aperta".

Questo one-off ha rivestimenti interni in pelle Heritage Orange resistenti alle intemperie all'interno. Alcuni componenti personalizzati sono stati stampati in 3D (come le soglie delle portiere anteriori e posteriori) e la sezione del cassone posteriore che integra la seconda fila di sedili integrati - è accessibile tramite un utile portellone centrale.

A livello meccanico ROX Concept è basato sul Land Cruiser, di serie con motore ibrido a 4 cilindri in linea da 2,4 litri, che genera 326 Cv ed è più che sufficiente per affrontare qualsiasi terreno.

