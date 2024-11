Smart continua a dare i numeri, dopo #1, #3 e #5 le #2 e #6

Chi ricorda le piccole auto da città Smart è lontano anni luce dalla nuova realtà del brand (ora di proprietà della cinese Geely e di Mercedes) e soprattutto dallo sviluppo della gamma che ci si attende nei prossimi 4 anni.

Se si eccettua la piccola elettrica #2 attesa come erede della ForTwo nel 2025, il prossimo elenco di 'hashtag' sposterà sempre più verso l'alto l'offerta Smart, diventato già oggi - soprattutto in Cina - un brand giovane con offerte che stanno per coprire tutti i gusti.

Smart attualmente offre la #1, la #3 e la #5 (il suv che con i suoi 4,71 metri è il modello più lungo nella storia del brand) a cui dal prossimo anno seguirà la citata #2 elettrica come tutti gli altri modelli della marca. Ma i programmi sono ancor più ambiziosi, dato che con la #6 Smart punterà al segmento delle berline elettriche di segmento C.

Prevista per il 2027, questa inedita Smart condividerà non solo gli elementi costruttivi con la Polestar 2, ma anche un look da berlina coupé e un'analoga destinazione di mercato. E che potrebbe portare al debutto la tecnologia elettrica a 800 Volt, per ricariche ultrarapide.



