Škoda Kylaq, nuovo city-suv prodotto in India per l'India

Dopo il suv Kushaq e la berlina Slavia debutta il terzo modello che Škoda ha sviluppato in India e che "verrà prodotto in India per l'India".

E' il city-suv Kylaq, il primo modello del marchio ceco con una lunghezza inferiore ai 4 metri, una tipologia più che coerente con i piani di sviluppo in quel Paese visto che i suv costituiscono quasi il 50% delle vendite nel mercato indiano.

Lo ha ribadito Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto: " Kylaq è il nostro primo suv sotto i 4 metri, progettato in e per l'India come nuova porta d'accesso al nostro marchio. L'India è un Paese fondamentale nei nostri piani di internazionalizzazione, visto che è il terzo mercato automobilistico più grande del mondo e i suv rappresentano il 50% delle vendite di veicoli nuovi".





"Vogliamo che Kylaq dia il benvenuto ai nuovi clienti che desiderano entrare in questo segmento popolare e in rapida crescita. In aggiunta al suo fascino, Kylaq segna il debutto indiano del nostro linguaggio di design Modern Solid, con nuovi accenti visivi".

"Attrae anche con un'ampia gamma di varianti, colori, equipaggiamenti e un pacchetto standard di oltre 25 tecnologie di sicurezza attiva e passiva. Con un prezzo di partenza molto competitivo di 789.000 rupie (che corrispondono a 8.698 euro ndr) Kylaq è il modello Škoda più conveniente in India" Kylaq arriverà nelle concessionarie indiane all'inizio del 2025 con un look moderno, robusto e dunque 'tranquillizzante' e che accompagna un pacchetto di oltre 25 dotazioni di sicurezza attiva e passiva di serie.

Perfettamente equipaggiato sia per i viaggi in città che fuori città. La Škoda Kylaq misura 3.995 mm di lunghezza, 1.783 mm di larghezza e 1.619 mm di altezza, con un passo di 2.566 mm che assicura una adeguata abitabilità interna.

E' equipaggiato con un motore a benzina 1.0 TSI che eroga 115 Cv e 178 Nm di coppia alle ruote anteriori. Per Kylaq Škoda offre in India la scelta tra cambio manuale o automatico entrambi a sei marce. Raggiunge una velocità massima di 188 km/h e, con il cambio manuale, accelera da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

"Kylaq è il nostro terzo modello basato sulla piattaforma MQB-A0 IN - spiega Johannes Neft, membro del comitato esecutivo di Škoda Auto con responsabilità dello sviluppo tecnico- che è stata sviluppata dai nostri team in India con il supporto dei nostri colleghi in la Repubblica Ceca per i clienti indiani".

"Fin dall'inizio, questa piattaforma è stata progettata per ospitare un'auto sotto i 4 metri come la Kylaq. Questo suv si basa su quattro pilastri fondamentali: comfort, qualità, linguaggio di design globale e sicurezza. Ecco perché il Kylaq è stato sottoposto a test rigorosi su terreni, altitudini e condizioni meteorologiche molto diverse".

Per il nuovo city-suv Škoda ha programmato un lungo lavoro di collaudo, con test rigorosi su oltre 800mila chilometri di terreno indiano. Sono state incluse altitudini dal livello del mare di 3.000 metri e temperature da -10°C a +85°C. Inoltre, 100 Kylaq scelti casualmente sono stati sottoposti a test intensivi di resistenza all'acqua, affrontando 25-30 litri al minuto per metro quadro con angoli fino a 16 gradi per confermare l'assenza di infiltrazioni d'acqua, anche in condizioni monsoniche estreme.

