Aston Martin Vantage AMV24 Edition celebra la 24 Ore di Spa 2024

Aston Martin celebra la storica 24 Ore di Spa dello scorso giugno, vinta dal team partner Vantage GT3 Comtoyou Racing, con il lancio della nuova Vantage AMV24 Edition in edizione limitata. Di questa versione, progettata e costruita esclusivamente per i clienti dell'Europa continentale, verranno creati solo 24 esemplari: le consegne partiranno nel primo trimestre del 2025.

Rifinita con la vernice Podium Green di Aston Martin, la nuova Vantage AMV24 Edition è l'ultima creazione di Q by Aston Martin, la divisione interna del marchio britannico ultra lusso.



Le specifiche esterne della Vantage AMV24 comprendono anche una livrea con contorni delle bocchette d'aria, coprispecchietti e una riga che corre per tutta la lunghezza dell'auto di colore Aston Martin Racing (AMR) Lime, che accentua il carattere da gara dell'Aston Martin da 665 CV/800 Nm. Le finiture in nero lucido della parte inferiore e superiore della carrozzeria sono abbinate a cerchi a Y da 21" in nero satinato, che definiscono l'aspetto marcatamente sportivo della Vantage AMV24 Edition. L'esclusività permane all'interno dell'auto con una placca cruscotto che presenta il logo Vantage AMV24, disegnato da Q by Aston Martin. Le cuciture sui poggiatesta, il pacchetto comandi in cromo scuro e le cuciture a contrasto in AMR Lime sui sedili ventilati neri offrono un'esperienza interna che ricorda l'auto da corsa Aston Martin Vantage GT3, che è stata lanciata insieme alla nuova auto sportiva Vantage e alla monoposto AMR24 F1© sul circuito di Silverstone nel febbraio di quest'anno. La nuova Vantage AMV24 Edition condivide la sua struttura tecnica e il set di tecnologie avanzate con la Vantage, l'auto sportiva a motore anteriore e trazione posteriore per antonomasia. In grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h, le caratteristiche tecniche della Vantage includono l'Active Vehicle Dynamics, leader del settore, gli ammortizzatori adattivi Bilstein DTX, il differenziale posteriore elettronico (E-diff) e i pneumatici Michelin Pilot S5 da 21'' specifici per AML. Un'evoluzione della struttura degli interni e un sistema di infotainment all'avanguardia e su misura stabiliscono nuovi standard di qualità, stile e raffinatezza.

In più per i proprietari della Vantage AMV24 Edition è prevista una sorpresa: ognuno sarà ospitato da Aston Martin Europe alla 24 Ore di Spa del 2025, dove avrà la possibilità di esplorare le prestazioni del cuore V8 biturbo da 4,0 litri della Vantage e tutta la serie di tecnologie avanzate sul famoso circuito prima della gara principale.

"La nuova gamma di auto sportive Aston Martin è stata rivoluzionata nel 2024, con ognuna delle nostre nuove auto che offre prestazioni da fuoriclasse, tecnologie avanzate e un lusso raffinatissimo - ha detto Andreas Bareis, Aston Martin Europe Regional president - Alcuni dei nostri clienti più esigenti apprezzano la rarità e l'esclusività più di ogni altra cosa, ed è per questo che il nostro team Q by Aston Martin ha realizzato la fantastica nuova Vantage AMV24 Edition".

La vittoria dell'Aston Martin GT3 a Spa-Francorchamps nel 2024 è stata la prima in oltre 40 anni per un'auto di origine britannica e la prima vittoria assoluta per Aston Martin nell'era moderna del GT dell'evento. I piloti ufficiali Aston Martin Mattia Drudi (ITA), Marco S›rensen (DEN) e Nicki Thiim (DEN), insieme al team partner Aston Martin Comtoyou Racing, si sono uniti per ottenere una vittoria attesa da settantasei anni.



