Mercedes CLA si rinnova, in un video il racconto di Källenius

Il modello che rappresenta la porta d'ingresso all'universo Mercedes Benz si rinnova. E a raccontarlo, in prima persona, è proprio Ola Källenius, numero uno della Stella, che in anteprima assoluta presenta l'attesissima CLA, testata in prima persona nell'impianto di prova Mercedes-Benz di Immendingen.

Attraverso questo format video, Källenius ha già precedentemente testato la G elettrica in Austria e Svezia per dare un'idea di ciò che i futuri prodotti con la Stella a tre punte hanno da offrire. Dopo la gita sulla montagna di Schöckl dello scorso anno, Ola, insieme alla conduttrice Sarah Harman svela ulteriori dettagli sulla prossima CLA che debutterà nel 2025.

Questo nuovo modello è il primo di una futura famiglia di vetture, che inaugura un nuovo capitolo per il segmento di ingresso di Mercedes Benz.

"Con la CLA inauguriamo una nuova era in Mercedes-Benz.

Eleveremo in modo sostanziale ogni aspetto di ciò che i nostri clienti possono aspettarsi da una Mercedes in questo segmento.

La piattaforma modulare consente la massima flessibilità: Offriremo la CLA sia con una motorizzazione full electric di ultima generazione che con propulsore ibrida con motore a combustione elettrificato. E il nostro sistema operativo, MB.OS, la trasformerà nell'auto più intelligente che abbiamo mai costruito" ha sottolineato Ola Källenius, Chairman del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG. La versione elettrica della CLA integra la tecnologia del concept EQXX nella produzione di serie. L'unità di trasmissione elettrica di nuova generazione è stata sviluppata da Mercedes-Benz e garantisce prestazioni ed efficienza elevate. Grazie ad una two-speed transmission, prestazioni sportive ed efficienza sono in perfetto equilibrio.

La CLA sarà disponibile anche con un motore a combustione ibrido high-tech di nuova concezione. Questo motore, che fa parte della famiglia di veicoli MMA, utilizza la tecnologia a 48V abbinata a una nuova trasmissione elettrificata per offrire un'esperienza di guida altamente efficiente e piacevole. La nuova CLA sarà il primo veicolo a essere dotato del nuovo sistema operativo proprietario MB.OS, che include l'assistente virtuale MBUX, dotato di intelligenza artificiale. Questo sistema migliora il rapporto auto-guidatore con un'interazione naturale e intuitiva e un supporto proattivo. La CLA integrerà elementi della Classe CLA Concept, tra cui i fari distintivi, mostrati oggi per la prima volta. Il design enfatizzerà la sportività e l'estetica moderna.



