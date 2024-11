Kia EV9 Advntr e PV5 Wkndr rivoluzionano il tempo libero

Il ritorno di Kia al SEMA 2024 di Las Vegas è tutto incentrato sull'avventura e le emozioni che suv e van elettrici possono garantire - al pari di quelli tradizionali con motori Ice - nelle situazioni di fuoristrada ed esplorazione che tanto amate da schiere di utenti negli Stati Uniti.



Al posto di auto e suv ad altre prestazioni, Kia ha dunque celebrato l'apertura dello Show organizzato dalla Specialty Equipment Market Association (SEMA) con due concept off-road davvero originali.

Sono stati immaginati dai designer del Kia Design Center America (Kdca) pensando ad un futuro in cui anche i veicoli elettrici potranno fornire il massimo in termini di capacità, adattabilità, utilità e confort, il tutto naturalmente con la massima attenzione alla sostenibilità.

Il concept EV9 Advntr (che è derivato dall'omonimo suv elettrico a tre file di sedili) è stato progettato - afferma Kia - per "portare la vita ben oltre i sentieri battuti". l'EV9 di serie è stato perfezionato con un frontale e una coda personalizzati che conferiscono a questo suv un look unico e robusto. Ma che sono anche adattati a condizioni d'uso più severe, come il caso dei sottoporta rinforzati per affrontare le asperità del terreno ed enfatizzare il carattere off-road.

L'assetto di EV9 Advntr è rialzato di circa 8 cm rispetto al modello standard e la presenza di una combinazione di pneumatici e ruote maggiorati massimizza la capacità fuoristrada del veicolo. Presente anche un portapacchi personalizzato per gestire i normali contenitori per i bagagli ma anche le tende per il tetto.

Il secondo concept portato da Kia al SEMA Show si basa sui nuovissimi veicoli commerciali elettrici PBV (Purpose Beyond Vehicles) progettata per le piccole attività artigianali, per le consegne ma anche per il trasporto persone.

PV5 Wkndr Concept Ev Van è dunque uno spazioso furgone che consente di esprimere e trasferire il proprio stile di vita ovunque si vada. Dotato di assetto rialzato e di pneumatici fuoristrada, è dotato di interni modulari altamente flessibili e adattabili per massimizzare lo spazio e la funzionalità, con caratteristiche che secondo Kia ne fanno "un coltellino svizzero su ruote".

Spicca la soluzione di stoccaggio Gear Head che fornisce uno spazio esterno riparato per l'attrezzatura quando il veicolo è fermo. Oltre a consentire il massimo utilizzo dello spazio può anche essere trasformato in una dispensa mobile per gli amanti della 'cucina con vista'.

PV5 Wkndr Concept Ev Van è completamente autosufficiente dal punto di vista dell'energia, in quanto è dotato di pannelli solari e di non meglio definite ruote a turbina idroelettrica che possono ricaricare le batterie del veicolo, a loro volta sfruttabili per molti usi, compreso un compressore di bordo per gestire la pressione dei pneumatici o provvedere al gonfiaggio di materassi o altri oggetti per lo svago e il tempo libero.





