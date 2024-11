Aperti gli ordini per Jeep Avenger aggiornata per il 2025

La nuova Jeep Avenger nella sua versione 2025 è ora ordinabile. Il modello è quello che segna una nuova tappa della storia di Jeep, con una serie di nuove caratteristiche che partono dal propulsore 100% elettrico e si spingono nei campi della funzionalità con delle esigenze eco-consapevoli degli automobilisti di oggi.

Jeep Avenger, dal suo debutto alla fine del 2023, ha già catturato l'attenzione di oltre 120.000 clienti in tutta Europa e nella gamma 2025, già proposta nelle versioni 1.2 a benzina da 100 CV, e-Hybrid e Full-Electric, si arricchisce ora dell'atteso modello 4xe da 136 CV.

Questa variante coniuga la capacità off-road di Jeep con un propulsore leggero e un'architettura a trazione integrale, progettato per una mobilità ecologica. Gli ordini per l'Avenger 4xe sono stati aperti di recente per l'allestimento Upland e per l'esclusiva The North Face Edition.

Ogni allestimento della gamma 2025 Avenger è stato aggiornato per migliorare l'esperienza di guida. L'allestimento Longitude è ora dotato di sistema Keyless Start, mentre l'allestimento Altitude beneficia di miglioramenti sostanziali, come i fari fendinebbia a LED, la telecamera posteriore 'drone view' a 180°, i fari abbaglianti automatici, il sistema keyless start e lo specchietto retrovisore auto-oscurante.

L'allestimento Summit, inoltre, aggiorna la sua offerta, mettendo a disposizione in opzione il sistema keyless entry e l'apertura del portellone hands-free di prossimità attraverso il pack Infotainment & Convenience, offrendo flessibilità e personalizzazione senza obbligare a scelte troppo complesse.

Jeep ha anche rivisto la gamma cromatica per l'Avenger 2025, introducendo il nuovo grigio pastello 'Storm' in tutti gli allestimenti, in sostituzione della precedente tonalità 'Lake'.

Jeep Avenger a novembre viene offerta con una rata di 149 euro su tutte le motorizzazioni (benzina, e-Hybrid, 100% elettrica e nella nuovissima 4xe) con un anticipo variabile a seconda della versione.

