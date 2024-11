Reveal al SEMA Show l'inatteso EV9 off-road elettrico di Kia

Saranno due, anzi quattro, i Concept che Kia porterà al debutto a Las Vegas, in occasione del SEMA Show, il più grande evento mondiale dedicato al vasto settore delle elaborazioni meccaniche e delle personalizzazioni estetiche.

Per il momento il costruttore sudcoreano - in attesa della conferenza che si svolgerà domani all'apertura del SEM Show - ha diffuso solo due immagini teaser che collocano queste novità in una tipica situazione di fuoristrada.

In una si riconosce, abbastanza chiaramente, un suv elettrico EV9 dotato di luci supplementari fuoristrada e, presumibilmente visto lo scenario, di un kit off-road per migliorare il comportamento nelle situazioni di guida più difficili.

Secondo i media Usa questa variante dell'EV9 potrebbe essere denominata X-Pro come era accaduto lo scorso anno con la Sportage.

Non stati anticipati altri dettagli ma viste le precedenti esperienze di Kia in modelli di serie adattati alle difficoltà del fuoristrada, non meraviglierebbero importanti evoluzioni delle sospensioni e del sistema di controllo della trazione (integrale) di EV9.

Appuntamento alle prossime ore per scoprire i dettagli questo suv - che Kia definisce 'Inatteso' - ed anche della seconda famiglia di Concept che, in base a quanto dichiarato dall'azienda nello scorso gennaio, dovrebbe essere composta da una tripla variante camper / avventura / off-road dei nuovi van elettrici PV5, PV7 e PV1 della famiglia Platform Beyond Vehicle (Pbv) di Kia.



