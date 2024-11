Nissan Frontier Tarmac Concept, il pick-up solo per la pista

In occasione dell'appuntamento annuale del SEMA Show le vaste aree espositive del Las Vegas Convention Center si riempiono, come è facile immaginare visto che è la tipologia di veicolo preferita negli Usa, di pick-up d'ogni taglia e di ogni foggia.





Ma tra questi, durante l'edizione 2024 (5-8 novembre) il più ammirato e fotografato sarà certamente il Nissan Frontier Tarmac Concept che Nismo (la divisione motorsport della Casa nipponica) e il tre volte campione di Formula Drift Chris Forsberg hanno realizzato espressamente per questo evento.

"Vent'anni fa, avere un pick-up ad alte prestazioni era una cosa abbastanza frequente. Ma oggi - ha detto Forsberg - è molto raro vedere 'camioncini' high performance e con assetto ribassati. Non ne costruivo dal 2003".

Immaginato un po' anche come vetrina dei prossimi prodotti Nismo per la nuova generazione del pick-up Nissan Frontier, il Tarmac Concept - come dice il nome, che significa asfalto - è lontano anni luce dai modelli destinati al 4x4 'avventuroso' e propone invece un look (e soprattutto soluzioni aerodinamiche) da bolide da pista.

Gli elementi centrali sono un nuovo sistema di sovralimentazione con intercooler aria-acqua che porta a 440 Cv la potenza erogata dal V6 3,8 litri di serie, le sospensioni Nismo ad alte prestazioni (con ammortizzatori regolabili) e i freni speciali con doppie pinze sulle ruote posteriori.

Ma anche le ruote Nismo da 20 pollici con pneumatici Yokohama Advan 315/35 e un completo kit di carrozzeria in carbonio con allargamenti dei parafanghi ed elementi con funzione di spoiler.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA