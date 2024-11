L'Audi A3 Sportback TFSIe riceve una nuova power unit

C'è aria di cambiamento per l'Audi A3 Sportback TFSIe, che arriverà profondamente rivisitata nelle concessionarie italiane, nel corso del primo trimestre 2025, con prezzi che partiranno da 48.400 euro per la 40 TFSIe S tronic e da 52.500 euro per la 45 TFSIe S tronic; per la variante allstreet bisognerà attendere, visto che arriverà più avanti.

La compatta ibrida plug-in dei quattro anelli adotta un nuovo motore termico turbo ad iniezione diretta di benzina a ciclo Miller, il 1.5 TFSI evo2, in luogo del precedente 1.4 TFSI che, nella power unit aggiornata, lavora con un'unità elettrica da 116 CV, più potente di 7 CV rispetto alla precedente.

Inoltre, la batteria ha una capacità di 25,7 kWh e consente alla vettura di percorrere 141 chilometri nel ciclo WLTP grazie anche al sistema di recupero derivato dai modelli full electric.

In pratica, la percorrenza in modalità elettrica è più del doppio del modello precedente.

La 40 TFSIe eroga 204 CV e 350 Nm, ed è comunque brillante per via di un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,4 secondi e di una velocità massima dichiarata di 225 km/h; mentre la 45 TFSIe da 272 CV e 400 Nm consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e di toccare, dove consentito, una velocità massima di 237 km/h.

Con la nuova A3 Sportback TFSIe, che accetta fino a 50 kW di potenza in DC, Audi offre per prima volta la ricarica in corrente continua su un modello ibrido plug-in, per recuperare dal 10 all'80% di energia in meno di 30 minuti. Mentre, a corrente alternata, la potenza di ricarica arriva ad 11 kW rispetto ai precedenti 3,7 kW, ed il tempo necessario per una ricarica completa si attesta sulle 2,5 ore.

