Hyundai Staria è disponibile anche full-hybrid

Per rispondere alle esigenze di famiglie e professionisti, Hyundai Staria debutta in Italia nella nuova motorizzazione full-hybrid. Il van di Hyundai, che si distingue per la dotazione tecnologica ricca e per l'originalità nel design, è frutto dell'approccio progettuale 'inside-out' che ha permesso di massimizzare funzionalità, abitabilità e comfort.

Con l'arrivo del powertrain full-hybrid, Staria diventa il primo e unico van della sua categoria a essere disponibile con questo tipo di alimentazione. La motorizzazione offre una potente ed efficiente motorizzazione ibrida 2WD che combina il motore turbo benzina 1.6 T-GDI a iniezione diretta (160 CV e 265 Nm) con un motore elettrico da 54 kW (73 CV).

Questo sistema ibrido, abbinato a una trasmissione automatica a sei rapporti, garantisce comfort di bordo ed eroga un totale di 225 CV e 367 Nm di coppia. L'innovativo design si conferma invece con forme aerodinamiche e futuristiche, per un unico tratto che corre dalla parte anteriore a quella posteriore, ispirandosi alla curva di luce che illumina l'orizzonte terrestre al sorgere del sole.

Gli interni si focalizzano sul comfort e sulla funzionalità, per offrire più spazio e flessibilità a bordo. La postazione del conducente ha un look high-tech e futuristico con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici senza palpebra superiore, per offrire una visuale senza ostacoli al conducente.

La fascia centrale con tecnologia touch è pratica e intuitiva nell'uso, mentre il comando del cambio Shift-by-wire a pulsanti rende tutte le manovre semplici e rapide. Numerosi i vani portaoggetti, disponibili nella parte superiore della console, sotto il quadro strumenti e nell'area superiore e inferiore della fascia centrale. Sia il guidatore che i passeggeri hanno inoltre accesso a una consolle dotata di porta bicchieri, porte USB e ulteriore spazio per riporre i propri oggetti personali.

Staria HEV è disponibile in due allestimenti: Wagon con 9 posti e Luxury con 7 posti, a partire da 52.100 euro.



