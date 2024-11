Ford presenta a Las Vegas i Custom Garage per appassionati

Quello delle elaborazioni e delle personalizzazioni è un mercato colossale negli Stati Uniti, con un fatturato complessivo che nel 2023 ha superato i 6,4 miliardi di dollari. Più che comprensibile il nuovo impegno diretto di Ford che, in occasione del SEMA Show 2024 a Las Vegas ha presentato il programma diretto Custom Garage con cui offre un nuovo modo di rendere unico i propri suv e pick-up.

Alla kermesse del tuning meccanico ed estetico la Casa dell'Ovale Blu ha mostrato quattro concept che mostrano i primi pacchetti Custom Garage disponibili a breve. Sono due varianti dell'iconico Bronco denominate Matte Black e Sinister Bronze.

Modificate con due 'kit' dal costo di 5.200 dollari che comprendono varie parti personalizzate e conferiscono a dare a questo popolare 4x4 un aspetto più ricco ed esclusivo rispetto alle varianti standard.

In mostra anche il Bronco Wild Fund Project, realizzato per celebrare e sostenere la conservazione degli itinerari off-road nelle aree naturali, declinato anche in una versione Sport Wild Fund Project. Sotto i riflettori anche il Ford F-150 ORV Project Vehicle con motore V8 5,0 litri (sviluppato per migliorarne il comportamento nell'off-road) e l'altro pick-up F-150 FP700S destinato invece ad un uso prevalente e in chiave sportiva sul'asfalto.

A completare la presenza di Ford al SEMA 2024 c'è un F-100 personalizzato del 1969. Soprannominato Clyde nasce da una collaborazione tra Ford Performance e Solomon Lunger. Combina il fascino retro' dell'F-100 con la tecnologia moderna e livelli di prestazioni ben diversi dagli Anni '60 e '70. Utilizzando il V8 sovralimentato da 5,2 litri del Ford Raptor R con un compressore Whipple da 3,8 litri, Clyde vanta ora oltre 900 Cv.

