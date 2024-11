e Vitara è primo modello 100% elettrico di Suzuki

Si chiama e Vitara il primo modello di veicolo elettrico firmato Suzuki Motor Corporation.





Presentata oggi a Milano, la nuova arrivata sarà prodotta nello stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India, nella primavera del 2025, mentre le vendite dovrebbero iniziare in vari paesi, tra cui Europa, India e Giappone, nell'estate del 2025.

"La e Vitara - ha dichiarato Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki Motor Corporation - è il nostro primo Bev, sviluppato attraverso un approfondito processo di miglioramento continuo, con l'obiettivo di creare una vettura facile da usare per i nostri clienti. Per realizzare una società neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, forniremo ai clienti una varietà di scelte tra cui Bev, veicoli ibridi e veicoli a metano, su misura per regioni specifiche".

Alla base di e Vitare c'è il concept eVX, presentato nel gennaio 2023 all'Auto Expo in India e al Japan Mobility Show nell'ottobre dello stesso anno. Basata sul concept di Emotional Versatile Cruiser, e Vitara punta su un design innovativo e sul propulsore elettrico, così come sulla trazione integrale elettrica Allgrip-e, tra capacità fuoristradistiche e prestazioni. Il tutto, su una piattaforma di nuova concezione Heartect-e specifica per i Bev.

Sul fronte del design, il filo conduttore combina l'aspetto all'avanguardia di un Bev e la natura robusta di un Suv.

L'esterno presenta un design caratterizzato da pneumatici di grande diametro e da un passo lungo, mentre gli interni presentano un display integrato con funzionalità avanzate e pannelli e console centrale con rivestimenti robusti.

Il propulsore Bev è composto dal sistema eAxle e da una batteria al litio-ferro-fosfato. Il sistema eAxle (assale elettrico) integra il motore e l'inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Il sistema consente di ottenere un'accelerazione fluida da fermo e un'accelerazione più decisa in fase di sorpasso da basse ad alte velocità.

Mosso da due eAxles, assi elettrici indipendenti, uno all'anteriore e uno al posteriore, la tecnologia ALLGRIP-e è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta l'esperienza di Suzuki nella tecnologia 4wd. Questo sistema fornisce elevate prestazioni e consente anche un controllo preciso del mezzo.

Nella modalità Trail, è possibile uscire senza intoppi da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto (funzione LSD).

"L'introduzione della e Vitara - ha aggiunto ancora Suzuki - rappresenta una pietra miliare significativa per il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio.

Dopo il lancio della e Vitara, continueremo ad ampliare la nostra gamma di Bev e a proporre soluzioni di mobilità su misura per le esigenze di specifici Paesi e regioni".

