Si chiama Tasman il primo pick-up nella storia della Kia

Kia ha scelto il Jeddah International Motor Show in Arabia Saudita per presentare Tasman il primo pick-up nella storia della marca sudcoreana, una importante aggiunta alla vasta gamma di modelli Kia, che include berline, suv, mezzi commerciali e PBV (Platform Beyond Vehicle).





La gamma Tasman, che comprende le versioni Baseline, X-Line e X-Pro Double Cab Piano, ridefinisce il settore dei pick-up con un design esterno moderno e molto personale, con interni di livello premium, con tecnologia all'avanguardia e spazio e funzionalità che ne fanno un potenziale leader della categoria.

Come afferma Kia - che invita i clienti a "tuffarsi in una nuova dimensione" spingendo i confini di ciò che un pick-up può offrire - Tasman punta a soddisfare a livello globale le esigenze dei clienti tanto nelle attività lavorative quanto nel tempo libero. Questo anche in base all'offerta di allestimenti e accessori di personalizzazione per adattare Tasman ai gusti alle necessità dei proprietari.

Lo ha ribadito, al momento del lancio, Sung Song presidente e ceo di Kia. "Il primo pick-up Kia è stato creato da zero - ha detto - per trasformare il mercato e rispondere alla crescente preferenza per i pick-up orientati allo stile di vita con funzionalità avanzate".

"Tasman è un pick-up progressivo che segue la propria strada, non la concorrenza. Che combina i veri valori del pick-up con capacità e praticità eccezionali e funzionalità avanzate che sfidano il pensiero convenzionale. Offre soluzioni inedite al mondo per coloro che cercano un veicolo lifestyle per il tempo libero e le attività all'aperto, soddisfacendo al contempo le esigenze dei piccoli operatori come commercianti e agricoltori".

Del resto anche nel look Kia Tasman trasmette potenza, sicurezza e capacità. L'ampia griglia del radiatore e il design del paraurti enfatizzano la larghezza del pick-up, mentre il rivestimento del cofano e la griglia incorniciano la familiare Kia Tiger Face, con luci verticali incorporate nei fari. Il parabrezza verticale e il lunotto posteriore contribuiscono alla silhouette audace della Kia Tasman, rafforzata dagli angoli di 45 gradi degli elementi grafici sorprendenti del veicolo.

L'esclusivo design del parafango combina funzioni pratiche, come fari e vani portaoggetti, dimostrando funzionalità e un design chiaro e sicuro. Nella parte posteriore, Kia Tasman rafforza visivamente la sua natura altamente pratica. Il portellone posteriore mostra un logo audace e stampato, mentre la maniglia del portellone posteriore e la luce di stop montata in alto sono perfettamente integrate per la massima funzionalità.

Tasman propone una tecnologia avanzata del telaio e delle sospensioni per combinare, afferma Kia, le capacità fuoristrada con una raffinatezza su strada al top della categoria. Il primo pick-up di Kia sarà offerta in Corea con un motore a benzina di 2,5 litri capace di erogare 281 Cv e 421 Nm di coppia. E' abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti e può accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e una velocità massima di 185 km/h.

Per il mercato australiano (altra ragione a cui Tasman sarà destinato inizialmente) il pick-up sarà dotato di un motore diesel da 2,2 litri con 210 Cv e coppia di 441 Nm, anche in questo caso abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti. Con questo motore Tasman accelera da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi, con una velocità massima invariata a 185 km/h.

Infine in altre regioni, come Medio Oriente e Africa, i clienti potranno scegliere tra il motore a benzina 2.5 con cambio automatico a otto velocità e il diesel 2.2 con la possibilità di scegliere tra un cambio automatico a otto rapporti o un cambio manuale a sei marce.



