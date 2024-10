Nuovo Opel Mokka si svela al salone di Zurigo

Dal 6 al 10 novembre, al salone dell'auto di Zurigo, in Svizzera, Opel presenterà il nuovo Mokka, che sarà esposto insieme al nuovo Grandland ed alla nuova Frontera. Non mancheranno anche le nuove Astra 5 porte e Tourer, la nuova Corsa e la Rocks 100% elettrica che, in Germania, può essere condotta a partire dai 15 anni. Infine ci saranno anche una Zafira nell'edizione speciale "Silvaplana" e un Combo con tenda sul tetto.

Tornando al Mokka, che verrà presentata il 6 novembre alle ore 9:30 presso il padiglione 6, la casa del fulmine ha già diffuso le prime immagini nei giorni scorsi dove mostra l'esterno audace e l'abitacolo più pulito che offre, di serie, una strumentazione digitale da 10 pollici ed uno schermo touch a colori della stessa misura. Inoltre, con il sistema di navigazione offerto in opzione, si potranno sfruttare i comandi vocali associati a ChatGPT: una tecnologia che andrà a suggerire in autonomia le destinazioni e le indicazioni stradali a seconda delle abitudini del profilo collegato.

"Con il nuovo trio Opel offriamo il modello di Suv ideale per tutti i gusti - ha affermato Tobias Dilsch, managing director di Opel Svizzera - dal nuovo Opel Mokka, compatto e dal design dinamico, a Opel Frontera, con il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, fino al top di gamma Opel Grandland, elegante con le sue tecnologie e soluzioni innovative".



