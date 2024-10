Il suv Jaecoo 7 mette in mostra le doti da off-road

Omoda & Jaecoo (gruppo Chery) espande la presenza sul mercato italiano con Jaecoo 7, un suv del segmento C lungo 4,5 metri che si distingue sia per le doti da off-road che per l'uso più mondano. Due brand in uno, il primo (Omoda) votato al mondo premium luxury e il secondo dedicato al mondo off-road come insito nel suo nome.

Jaecoo nasce infatti dalla crasi di due parole: jäger (in tedesco cacciatore) e cool (dall'inglese stile, tendenza), caratteri che si ritrovano nel nuovo suv. Nonostante la poca notorietà nel mercato italiano, Omoda & Jaecoo è un brand presente in cinque continenti, ha sei centri di ricerca e sviluppo, diciassette stabilimenti, oltre quattro mila concessionari partner e più di 80 mila dipendenti in tutto il mondo.

Nel 2023, i volumi di vendita del gruppo hanno raggiunto 1,88 milioni di vetture. Con 940 mila vetture esportate nel 2023, il colosso cinese ha confermato per il ventunesimo anno consecutivo una stabile presenza sul podio dei maggiori esportatori.





Per una presenza capillare, poi, il brand Omoda & Jaecoo sta aumentando il numero di concessionari presenti sul territorio, che ad oggi sono circa 50, con l'obiettivo è di raddoppiare entro il 2025. La novità Jaecoo 7 ha uno stile robusto che si traduce anche in un'elevata rigidità e sicurezza della scocca.

Inoltre, sono presenti dettagli caratterizzanti come la griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize posizionato sul bordo superiore del cofano. All'interno dell'abitacolo sono due i display: il cruscotto digitale da 10,3 pollici e il touchscreen da 14,8 pollici per la versione a trazione integrale (Exclusive) o da e 13,2 pollici per quella a trazione anteriore (Premium). Il sistema di infotainment si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 8155. Il tetto panoramico è di 1,1 metri quadrati.

I materiali utilizzati negli interni sono di qualità e puntano a rendere confortevole la permanenza a bordo. Per il lancio, Jaecoo 7 è disponibile solo con motore benzina 1.6 litri da 147 cv (108 kW,) a cui farà seguito anche una versione ibrida plug-in, come anticipato dai manager della casa.

La trasmissione è automatica a doppia frizione a sette rapporti. Sono sette le modalità di guida (tre per asfalto e quattro per condizioni e fondi ostili), per una migliore ripartizione della coppia a seconda del percorso da affrontare.

Il sistema intelligent AWD permette una ripartizione della coppia al posteriore fino a 50-50 tra i due assi.

La variante a trazione integrale è equipaggiata con il sistema IPD (Integrated Power Brake) di Bosch che agevola una risposta più pronta del freno e senza vibrazioni del pedale.

Infine, l'impianto può simulare l'effetto di un differenziale autoblocante.

La sicurezza della vettura è data dalla struttura portante realizzata per l'80% in acciai altoresistenziali arricchito da zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva.

Della dotazione di serie fanno parte pretensionatori e limitatori di carico per tutti i passeggeri e regolazione dell'altezza per quelle anteriori, airbag anteriori, laterali e a tendina e attacchi Isofix per il fissaggio dei seggiolini e il trasporto dei bambini.

Il prezzo di listino parte da 33.900 euro per la versione a due ruote motrici e 37.900 euro per la variante a trazione integrale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA