A Las Vegas Mopar sotto i riflettori del Sema Show 2024

Com'è tradizione Mopar - che è il brand di Stellantis dedicato anche al mondo degli accessori e delle elaborazioni - sarà in passerella all'edizione 2024 del Specialty Equipment Market Association Show (comunemente noto come SEMA Show) in programma dal 5 all'8 novembre a Las Vegas.

Ci sarà soprattutto la GTX Electromod Concept, una riedizione basata sulla Plymouth del 1967 che propone i valori delle muscle car in chiave 100% elettrica. E che sarà accompagnata da una variante personalizzata del pick-up Ram 1500 Ma non mancheranno i modelli elaborati con motore termico, meglio se V8. Come il Ram 2500 Power Wagon Concept personalizzato con una serie di accessori Mopar e dotato, inutile dirlo, della versione più potente del motore Hemi.





Al SEMA 2024, nello stand dei brand Usa di Stellantis, saranno tra l'altro esposte alcune delle ultime versione dei motori 'crate', cioè venduti in cassa di legno ai piccoli costruttori di vetture custom o per le gare di accelerazione.

Tra questi V8 spicca la versione Helephant dell'Hemi che, viene venduta per circa 30mila dollari dalla divisone Direct Connction e che propone un output di ben 1.000 Cv.

Il pubblico degli appassionati si interesserà certamente ad una delle applicazioni di questa famiglia di super-V8, la Dodge D150 del 1987 di Morgan Evans, vincitore della Direct Connection Grudge Race durante il recente evento Roadkill Nights Powered by Dodge.

Di spicco anche una serie di sistemi di illuminazione a Led per le Jeep: grazie al montaggio sopra la cabina e ad una barra snodabile, permettono di indirizzare il ponte fascio luminoso supplementare sia verso la direzione di marcia, ma anche lateralmente e - nei modelli Gladiator - verso il cassone di carico.

Assieme a questa novità del vastissimo catalogo Mopar per le Jeep saranno esposte al SEMA Show di Las Vegas tre dei concept che il brand dei più celebri fuoristrada aveva preparato per l'ultima edizione dell'Ester Jeep Safari nello Utah.

"I nostri nuovi concept Mopar - ha affermato Mike Koval Jr.

responsabile di Mopar North America - mostrano diverse facce dello spettro delle prestazioni, portando ad esempio design innovativo e competenza ingegneristica in una muscle car a zero emissioni o, ancora, le ultime idee per la gamma di pick-up Ram Sport".

"Che si tratti di immaginare un sistema di propulsione elettrificato o di equipaggiare i pick-up fuoristrada di produzione più capaci, Mopar è pronta a migliorare l'esperienza del cliente con parti e accessori di qualità testati e supportati dalla fabbrica".



