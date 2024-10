Renault ha svelato gli interni high tech del concept Embléme

Renault ha mostrato per la prima volta, durante l'evento che Ampere ha dedicato alla decarbonizzazione, gli interni di Embléme - la demo car svelata in concomitanza con il recente Salone di Parigi - che incarna le più recenti tecnologie green del Gruppo Renault in questo importante e competitivo contesto.

Di fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla conservazione delle risorse - sottolinea l'azienda - l'industria automotive si è impegnata in una trasformazione di grande respiro.

Il Gruppo Renault, come si evince dalla sua raison d'être e dal lancio del piano strategico Renaulution, si posiziona come un protagonista della decarbonizzazione della mobilità, puntando alla neutralità carbonica in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050 sfruttando anche le competenze e le capacità di Ampere, unico player europeo completamente dedicato ai veicoli elettrici.

Nessun componente della decarbonizzazione - è stato ribadito durante un evento a Electriicty, il centro di eccellenza situato a Douai nel Nord della Francia - deve essere trattato come un elemento a sé stante. Per un veicolo, ciò significa lavorare sull'intero ciclo di vita (from cradle to grave) seguendo cinque assi: eco-design, scelta delle risorse, produzione, utilizzo e fine vita.

La demo car Renault Emblème è il frutto di quest'approccio; svelata al Salone dell'Auto 2024, oggi si scopre un po' di più.

Espressione di un veicolo per le famiglie decarbonizzato "dalla testa ai piedi", emette- nel suo intero ciclo di vita- il 90% in meno di gas a effetto serra (CO2e) rispetto ai veicoli equivalenti prodotti ai nostri giorni (vedi box metodologia).

Con questa demo car, Ampere e il Gruppo Renault proseguono il lavoro di ricerca avviato con il concept Scenic Vision nel 2022, spingendosi ancora oltre nel campo delle possibilità: riuscire a creare un prototipo dinamico per le famiglie, che abbia grande abitabilità, sia confortevole e tecnologicamente avanzato, ma anche in grado di registrare livelli di riduzione dell'impatto sull'ambiente senza precedenti. Nell'abitacolo, che è stato mostrato per la prima volta (seppure in realtà virtuale) Emblème incarna la visione del futuro di Ampere, dove tecnologie e innovazione trovano la giusta collocazione a bordo, a condizione che siano utili, concrete e umanizzate. Questo vale soprattutto per il nuovo cockpit tutto orientato, nella parte anteriore, verso il conducente e il passeggero.

L'elegante display curvo OpenR Panorama si sviluppa su tutta la larghezza della plancia (1,2 metri) e un'altezza di 12 cm così da permette di godere di una qualità 8K nei display fino a 48 pollici.

Conducente e passeggero possono avvalersi di informazioni condivise e dedicate. La maggior parte delle funzioni, come quelle del sistema multimediale, sono molto intuitive. E per utilizzarle è previsto un secondo touchscreen situato sulla consolle centrale e una manopola completata da comandi al volante.

Le App disponibili sul secondo display sono visibili in riquadri (navigazione, sistema multimediale, Safety Coach, MyCar, ecc.). Basta un movimento verso l'alto per visualizzarle sul display superiore. Se la tecnologia è onnipresente a bordo di Emblème, lo spirito con cui è presentata è all'insegna della discrezione, in stile 'shy tech' contribuendo a quella che Renaul definisce "un'atmosfera zen che invita al viaggio".



