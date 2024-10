Porsche 911 Carrera T è votata al piacere di guida sportivo

Si allarga la famiglia della nuova Porsche 911, con l'arrivo della leggera e dinamica Carrera T che punta su riduzione del peso, messa a punto dinamica e su un cambio manuale a sei rapporti pensato per puristi del piacere di guida sportivo.





Tra finestrini ultraleggeri, solamento ridotto e cambio manuale a sei rapporti, la configurazione più leggera della nuova 911 Carrera T che può contare anche su sedili avvolgenti, raggiunge quota 1.478 chilogrammi di peso, ovvero oltre 40 kg in meno rispetto all'attuale 911 Carrera. Per la prima volta, poi, la 911 Carrera T è disponibile anche in versione cabriolet.

Se la lettera T rappresenta l'anima Touring di casa Porsche, la prima 911 T è stata prodotta fino al 1973. Dal 2017, la 911 Carrera T è poi tornata a far parte della gamma di modelli, posizionandosi tra la Carrera e la Carrera S, all'insegna del puro piacere di guida e del suono votato alle emozioni dettate da una sportiva a trazione posteriore.

Il cuore della 911 Carrera T è il motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,0 litri della 911 Carrera, con una potenza di 290 kW (394 CV) e una coppia motrice di 450 Nm. Il cambio manuale a sei rapporti di serie trasferisce la forza motrice all'asse posteriore. In fase di scalata, è possibile selezionare una funzione di apertura intermedia della valvola a farfalla per compensare automaticamente e in modo specifico le differenze di velocità tra il motore e il cambio.

Con il pacchetto Sport Chrono di serie, la Carrera T Coupé scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (versione cabriolet: 4,7 secondi). La velocità massima raggiunta è di 295 km/h (versione cabriolet: 293 km/h). A fronte dell'aumento di potenza rispetto al modello precedente, la Carrera dispone di un impianto frenante di dimensioni maggiori, con dischi freno da 350 millimetri di diametro su tutto il perimetro e pinze fisse a sei pistoncini all'anteriore.

In abbinamento all'isolamento interno ridotto e alla funzione auto-blip, l'impianto di scarico sportivo di serie garantisce un profilo sonoro particolarmente coinvolgente. Il pacchetto Sport Chrono, comprensivo di Track Precision App, fa parte della dotazione di serie della 911 Carrera T.

Per la prima volta, poi, Porsche equipaggia il modello con l'asse posteriore sterzante di serie abbinato a un rapporto di sterzata più diretto sull'asse anteriore, migliorando così in modo significativo la maneggevolezza della vettura. Anche le sospensioni sportive adattive PASM, ribassate di 10 mm, fanno parte della dotazione di serie e sono state oggetto di una taratura sportiva specifica per questo modello Tra i dettagli che distinguono la Carrera T, un adesivo con il logo dello schema del cambio su ciascuno dei finestrini posteriori oltre alle denominazioni dei modelli sul retro che sono in colore a contrasto Grigio Vanadio. Gli inserti sulla griglia del cofano posteriore, i profili superiori e inferiori degli specchietti retrovisori esterni e i cerchi in lega leggera con finitura lucida sono verniciati in tinta in Grigio Vanadio metallizzato.

Un'altra caratteristica della Carrera T è il bordo dello spoiler aerodinamicamente ottimizzato, ripreso dalla 911 Carrera GTS. La nuova Porsche 911 Carrera T può essere ordinata già da ora, con prezzi a partire da 147.320 euro. La 911 Carrera T Cabriolet costa 161.751 euro.

