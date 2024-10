Brabus Signature Night passerella per elaborazioni esclusive

Come si conviene ad un marchio del superlusso, quale è Brabus, la Signature Night, organizzata annualmente, viene definita dal tuner di Bottrop (in Renania settentrionale) come "il culmine di tutto ciò per cui lavoriamo.

Il polso annuale del nostro marchio. Uno spettacolo globale in cui la collezione Brabus Masterpiece Collection viene presentata come un ensemble di gusto in una sfilata di emozioni".





Vera celebrazione del design più spinto, dell'innovazione tecnologica e dell'esclusività a tutti i costi, la Signature Night (a cui si accede per invito) combina ogni aspetto del mondo rabus - spaziando da auto, barche, moto e moda - in quella che l'azienda definisce "un'esperienza diversa da qualsiasi altra".

Riflettori puntati, all'evento di quest'anno, su tre nuove varianti del concetto Brabus Widestar, basate sulla Mercedes Classe G della serie W 465. Si chiamano 800 Superblack, Mean Green e Deep Blue e - partendo dalla ,Mercedes-AMG G 63 - mettono in mostra ogni dettaglio della nuova gamma di personalizzazioni Brabus.

Il primo intervento sul design esterno è realizzato in poliuretano di alta qualità, con una selezione esclusiva di componenti in carbonio a vista (a richiesta) per coloro che desiderano dare alla propria Brabus un tocco ancora più esclusivo.

Alla Signature Night di quest'anno, prima mondiale anche per la 800 Mean Green. Nella parte anteriore, l'aggressiva grembiulatura Widestar, completa di grandi prese d'aria e uno spoiler anteriore in carbonio integrato, sottolinea - come si legge nella nota di Brabus -"l'energia dinamica che questa bestia a trazione integrale trasuda anche quando è completamente ferma".

Contribuiscono alla presenza imponente della 800 Mean Green anche elementi distintivi come il Powerdome in carbonio sul cofano, la cornice della griglia del radiatore in carbonio, i parafanghi svasati Widestar e la barra porta Led sul tetto in carbonio.

Osservata di lato, spiccano i parafanghi con luci Led di ingresso integrate nelle pedane e le calotte degli specchietti in carbonio. Dettagli Widestar anche in coda con ulteriori elementi in carbonio che accentuano il raccordo con i parafanghi posteriori, la grembialatura e il copriruota di scorta.

A completare il look aggressivo c'è l'alettone posteriore di nuova progettazione, un elemento che esalta sia l'aerodinamica che il carattere audace di questa Brabus Masterpiece Geländewagen. Deep Blue è una variante ancora più stravagante del nuovo look esterno Widestar. E' realizzata interamente in carbonio di alta qualità, ed è disponibile esclusivamente per le conversioni Brabus Masterpiece. Ulteriori personalizzazioni includono i cerchi di alta gamma in una varietà di design e finiture diverse, kit per innalzare le prestazioni e opzioni illimitate per gli interni.

Altra protagonista del programma 2025 di Brabus è la Rolls Royce Cullinan denominata 700 Blue Sky, un supersuv di altissimo livello che - si legge nella nota - "trascende tutte le definizioni convenzionali e suggerisce un nuovo modo di percepire e sperimentare l'eleganza. Alludendo al debutto di questo marchio su una Rolls-Royce, Brabus sottolinea che Basata per la prima volta sulla Rolls-Royce Cullinan, è un lusso che 700 Blue Sky "attiva tutti i sensi in un modo del tutto unico.

Ogni dettaglio, su misura per creare un'esperienza unica. È un portale verso un altro mondo, un mondo oltre ogni sensazione".

Grande successo anche per la Pocket GTS, una incredibile evoluzione della Mercedes shooting brake che stupisce non solo per la carrozzeria interamente in carbonio a vista (combinata con un assetto da supercar) ma anche per la potenza dichiarata di ben 1.000 Cv, ottenuta dalla combinazione di un V8 Brabus con una sofisticata unità ibrida. La coppia massima complessiva è di 1.820 Nm e la velocità, in assenza di limiti, può superare i 300 km/h.

Stupefacente, come piace ai creativi di Brabus, anche il super-camper Big Boy 1200 (prezzo a partire da 1,5 milioni di euro) che porta per la prima volta questo brand e questo know-how nel mondo dei mezzi per il tempo libero e l'avventura.

Lo fa con livelli di assoluta esclusività, non solo con una estetica total black aggressiva, che non ha niente a che fare anche con i mezzi di stazza e prezzo analoghi, made in Usa o in Europa.

Basato su un telaio cabinato Daimler Truck, con motore turbodiesel 6 cilindri 12,8 litri da 530 Cv con 2.600 Nm di coppia, Big Boy 1200 è lungo 12 metri e offre oltre 30 metri quadrati di spazio abitativo.

