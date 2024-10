Ad Eicma annuncio importazione delle minicar del brand Baw

Sulla scia di quanto anticipato lo scorso giugno, quando è stata presentata l'importazione e distribuzione del brand Forthing, TC8 Srl, società del Gruppo Fth Spa, amplia il proprio portfolio prodotto e comunica l'importazione e distribuzione in esclusiva per l'Italia di un altro brand cinese: Baw International. L'annuncio in occasione di Eicma 2024.

Baw International produce una gamma di prodotti spaziando dalle citycar ai light truck, includendo pick-up e mpv tutti con varie tipologie di motorizzazione dalla termica alla EV pura. Il primo modello che TC8 importerà è il modello Baw1, quadriciclo categoria L7, disponibile in tre versioni: passenger a 4 e 2 posti, 2 posti van ed anche una versione a 2 posti omologata come trasporto merci.

Baw1 è una vettura elettrica lunga poco più di tre metri, per uno e mezzo di larghezza e altezza. Ha tre porte e un'abitabilità che arriva anche a quattro posti reali, con la possibilità di ribaltare lo schienale posteriore per ampliare il bagagliaio se si viaggia in due. La trazione è posteriore, con una batteria con capacità di 13,7 kW, per una velocità massima di 90 km/h ed un'autonomia di ben 170 km reali. La meccanica è curata, come denota l'utilizzo della sospensione anteriore MacPherson, oltre ad una soluzione mista dischi/tamburo per l'impianto frenante. Per quanto riguarda gli esterni, l'auto ha un design geometrico, pulito ed elegante, con protezioni laterali antiurto. Gli interni si caratterizzano per la spaziosità per quattro, da quadriciclo di categoria superiore, con un facile accesso dalle due portiere laterali. Il portellone posteriore rende pratico l'utilizzo del vano bagagli. Il disegno della plancia è pratico e lineare.

Dispone dei principali sistemi di sicurezza attiva e passiva oltre ad avere un doppio display da 10,25 pollici ad alta definizione con funzioni di connessione, radio, bluetooth.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA