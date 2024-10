Morgan lancia Pinnacle ultima versione dell'iconica Plus Six

In vista della fine della produzione della Plus Six, nata nel 1968, Morgan ha annunciato la Plus Six Pinnacle una edizione limitata che rappresenta l'ultima auto sportiva Morgan di forma classica - cioè con con la tradizionale silhouette ad ala - e che pone fine a una discendenza che risale a più di 50 anni fa.

Prevista in soli 30 esemplari, la Plus Six Pinnacle celebra anche le capacità di realizzare auto 'tailor made' della Morgan.

E lo fa con una selezione curata delle 'opzioni speciali' più esclusive che sono state richieste dai clienti durante tutta la vita della Plus Six.

Ogni esemplare della serie Pinnacle sarà disponibile con una delle tre varianti di colore degli interni corrispondenti nuove opzioni di pelle Morgan, e cioè Fawn, Explore e Riviera (Fawn è un cammello chiaro, Riviera è un blu tenue ed Explore è un marrone scuro intenso con una texture a grana).

Esternamente la Plus Six Pinnacle potrei invece essere ordinata con un qualsiasi colore inclusa, senza costi aggiuntivi, la vernice a campione. Nella continua esplorazione di nuovi materiali, la Pinnacle propone tappeti in pelle di pecora naturale che completano le nuove opzioni per l'abitacolo.

Come sottolinea Morgan nella sua nota, questi tappeti sono spessi, morbidi e invitanti e "trasmettono una sensazione di lusso nel vano piedi e nell'area di stivaggio posteriore". Ogni tappeto "è un perfetto abbinamento di colore alle tre opzioni di pelle, con il pelo alto che fornisce un elevato livello di contrasto strutturale rispetto alla pelle liscia".





Il team Morgan Design ha inoltre creato una corolle centrale impiallacciata in teak materiale che si ritrova, in questo caso massello, nel pannello inferiore della plancia. Traendo ispirazione dall'intarsio giapponese, è presente un logo Pinnacle in alluminio inserito nell'impiallacciatura della consolle.

La finitura del nuovo tappo del serbatoio di carburante flip-up in stile racing si coordina con i nuovi specchietti retrovisori esterni e interni, montati per la prima volta sulla Plus Six e che incarnano una filosofia di continui miglioramenti della qualità per tutti i modelli Morgan.

"Le auto che creiamo sono esaltanti da guidare, ma offrono anche un ambiente naturale confortevole, rilassante e coinvolgente attraverso l'uso di materiali di alta qualità - ha detto Jonathan Wells, chief design officer di Morgan - Questo progetto rappresenta una conclusione davvero degna della storia di Plus Six e tutto ciò che questo modello rappresenta".

L'ultima Plus Six - sottolinea la Casa di Malvern che dal 2019 è controllata dalla italiana Investindustrial di Andrea Bonomi - dalla sua introduzione cinque anni fa è stata consegnata in quasi 1.000 unitàcommissionati in modo esclusivo consegnati a clienti in Europa, Medio Oriente e Asia.

Quella Plus Six di nuova generazione, è stata tra l'altro la prima Morgan a utilizzare la piattaforma in alluminio legato e la prima a utilizzare un motore turbo. Una combinazione, si legge nella nota, che è stata utilizzata come base per Midsummer, la Barchetta in edizione limitata progettata in collaborazione con Pininfarina che è stata lanciata all'inizio di quest'anno.

Il prezzo della Plus Six Pinnacle nel Regno Unito parte da 96.995 sterline, tasse incluse, pari a 115.450 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA